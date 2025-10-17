Pour obtenir une information de la part de la marque « PCI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PCI – pour un travail du bâtiment professionnel à tous les niveaux.

La marque PCI est maintenant depuis plus de 70 ans synonyme d’innovations, de sécurité maximale, de service après-vente étendu ainsi que d'une qualité de premier plan.

En tant qu’un des fabricants de pointe de produits de la chimie du bâtiment , notre entreprise possède non seulement des décennies d’expérience dans l’industrie du bâtiment, mais également la force et la capacité de performance d’une société agissant à l’échelon international.

Selon l’idée directrice « PCI : trois lettres. trois domaines. une promesse. » nous nous sommes donné pour objectif la sécurisation à long terme d’un travail du bâtiment impeccable.

Des produits de premier plan et des systèmes intelligents.

Chez PCI, la qualité de produit est déterminée avant tout par une mise en œuvre impeccable, dynamique et axée sur l’objectif. Les produits PCI sont développés de manière pertinente avec des caractéristiques particulières telles qu'une aptitude à la mise en œuvre pendant toute l’année, une prise rapide pour un avancement efficace des travaux et un profil de mise en œuvre confortable, afin d’offrir un avantage clair pour les projets de construction envisagés.

Nos systèmes de produits intelligents, pour lesquels des produits individuels sélectionnés sont combinés entre eux de manière pertinente, proposent une valeur ajoutée réelle aux concepteurs, installateurs et consommateurs finaux.

Compréhensibles, étayés par leur contenu et accompagnés de conseils systématiques, ceux-ci convainquent de nombreux commettants qui jouissent de la sécurité et de la certitude d’avoir opté pour la meilleure solution possible.

