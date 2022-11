Fabricant et fournisseur leader en Europe de métal déployé, de tôles perforées et de grillage ondulé et soudé, MEVACO propose une gamme de produits très diversifiée.

Avec un effectif de 135 salariés répartis sur 16 sites en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Hongrie et en Pologne, et des partenaires en Scandinavie, en Roumanie, en République tchèque, en Slovénie et dans les pays baltes, MEVACO compte plus de 20 000 clients actifs dans toute l'Europe. Régulièrement mise à jour, la gamme de produits de l'entreprise s'étend des produits standard aux produits sur mesure