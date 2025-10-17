ConnexionS'abonner
MEWA

LES PETITS VERNATS
03000 AVERMES
France
Site web de la marque

MEWA, fondée en 1908, est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises dans le domaine du management textile.

En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du Développement durable, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d'Allemagne ».

En 2019, MEWA a reçu pour la quatrième fois la distinction de « Marque du Siècle » par l'éditeur Deutsche Standards et en 2015, a été distinguée comme leader mondial une deuxième fois.

Nous proposons à nos clients un service intégral sur mesure.

Que ce soient des vêtements de travail, de sécurité, de service, hygiéniques ou business, des lavettes d'essuyage industriel, des tapis absorbants, des housses de protection pour véhicules automobiles, des fontaines de dégraissage, des serpillères, des tapis absorbant l'huile ou des produits d'hygiène pour la salle d'eau : dans le cadre d'une location, nous nous occupons de tout.

C'est-à-dire que nous ramassons, livrons, lavons et remplaçons vos textiles industriels au rythme que nous avons convenu avec vous. Cela nous permet de garantir une qualité élevée et des coûts clairs, pour chaque site et pour chaque taille de société.

Et tout cela au sein d'un système de réutilisation respectueux de l'environnement.

Le savoir-faire de MEWA

  • Gamme vêtements (Pantalons et shorts, Vestes et Gilets, T-shirt polo et sweat)
  • Gamme Chaussures de sécurité (S1/S1P, S2, S3)
  • Gants de travail (gants en textile, gants en cuir, gants de montage)
  • Gamme protection de la tête (protection visage et tête, protection auditive)
  • Gamme protection cutanée et hygiène (protection cutanée, nettoyage cutané, soins de la peau)

