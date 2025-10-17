Pour obtenir une information de la part de la marque « MOB », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Mob, c’est une histoire vivante. Une histoire née en 1920 au cœur des Forges de la Loire.

Une histoire familiale qui associe techniques et technologies nouvelles au précieux savoir-faire de forgeron détenu par l’entreprise centenaire.

Nés forgerons, nous restons attachés à ce savoir-faire ancestral. Nous maintenons en France le travail des marteaux-pilons grâce au compagnonnage.

Nous sommes fiers de détenir ces expertises précieuses de la forge, de la trempe et du revenu, qui judicieusement combinées à la qualité de nos aciers, donnent puissance, fiabilité et sécurité à nos outils forgés.

Aujourd’hui, nous parvenons à croiser ces techniques avec des techniques et technologies nouvelles qui nous permettent de développer nos innovations, de gagner en performance sur nos lignes et pour nos outils.

Parce que chaque mission est dirigée et totalement maîtrisée. Parce qu’il faut prévenir et guérir. Mob est votre référence dont vous tirez le meilleur. Votre meilleur allié.

Vous avez l’outil. Vous avez le pouvoir !

Le savoir-faire de MOB :