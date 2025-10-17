ConnexionS'abonner
MOB

Rue de Bergognon
42500 Le Chambon Feugerolles
France
Mob, c’est une histoire vivante. Une histoire née en 1920 au cœur des Forges de la Loire.

Une histoire familiale qui associe techniques et technologies nouvelles au précieux savoir-faire de forgeron détenu par l’entreprise centenaire.

Nés forgerons, nous restons attachés à ce savoir-faire ancestral. Nous maintenons en France le travail des marteaux-pilons grâce au compagnonnage.

Nous sommes fiers de détenir ces expertises précieuses de la forge, de la trempe et du revenu, qui judicieusement combinées à la qualité de nos aciers, donnent puissance, fiabilité et sécurité à nos outils forgés.

Aujourd’hui, nous parvenons à croiser ces techniques avec des techniques et technologies nouvelles qui nous permettent de développer nos innovations, de gagner en performance sur nos lignes et pour nos outils.

Parce que chaque mission est dirigée et totalement maîtrisée. Parce qu’il faut prévenir et guérir. Mob est votre référence dont vous tirez le meilleur. Votre meilleur allié.

Vous avez l’outil. Vous avez le pouvoir !

Le savoir-faire de MOB :

  • Rangement et compositions
  • Cliquets et douilles
  • Clés à ouverture fixe et variable
  • Dynamométrie
  • Tournevis, clés mâles et embouts
  • Pinces, cisailles
  • Sciage, coupe
  • Limes, râpes, ciseaux
  • Métrologie, mesure
  • Marteaux et outils de frappe industrie
  • Plomberie, maintenance

