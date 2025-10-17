ConnexionS'abonner
MOBASOLAR

10 rue des serruriers
68600 Wolfgantzen
France
Né en 2009 à Wolfgantzen, près de Colmar (Alsace), MOBASOLAR est un acteur majeur de l’énergie renouvelable qui propose des solutions performantes, solides et fiables, dans le domaine de l’énergie solaire, notamment avec Capital ENR.

Composée d’une équipe pluridisciplinaire et rigoureuse et d’un bureau d’études, sensible au développement durable et à l’avenir de son territoire, MOBASOLAR propose des solutions pertinentes, évolutives et éprouvées.

Grâce à son pôle de recherches et de développement, MOBASOLAR fait le choix de l’innovation permanente pour sa large gamme de produits photovoltaïques, ses procédés d’autoconsommation novateurs et ses solutions techniques nouvelles à forte valeur ajoutée.

MOBASOLAR est un acteur majeur de l’énergie renouvelable. Partenaire dans la transition énergétique, MOBASOLAR propose des solutions performantes, solides et fiables, dans le domaine de l’énergie solaire.

Grâce à son pôle de recherches et de développement, MOBASOLAR fait le choix de l’innovation permanente et a pour objectif l’optimisation énergétique.

Le savoir-faire de MOBASOLAR :

  • Solution d’autoconsommation (Mobasol, Mobafix) 
  • Panneaux Photovoltaïques (Benq, Ja Solar, LG, Mobanet – Mobaclean, Q Cells, Voltec Solar)
  • Système de montage (Dome Solar, K2 Systems, KOGYSUN, Mecosun, Renusol)
  • Onduleurs (AE Conversion, AP Systems, Enphase, Letrika)
  • Batteries (Ultracell, Victron)
  • Coffrets (AC & DC, AC/DC, DC/AC/AC)
  • Gestion, Surveillance et sécurité (Santon, Seaward, Solar-Log)

