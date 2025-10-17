MOCOPINUS, entreprise durable. Le leader des fabricants de bois de qualité. Depuis 1865. Conception et réalisation de nos produits de finition. Processus de haute technologie.



Pour MOCOPINUS, la protection de l’environnement est une préoccupation majeure depuis toujours. Ainsi, nous utilisons exclusivement des bois issus d’exploitations forestières durables, ne prélevant en volume que la quantité (en bois) qui repousse.



Par conviction, la totalité des bois travaillés par MOCOPINUS provient de l’hémisphère nord, une grande partie de ces bois sont issus du nord de l’Europe.Nos peintures et lasures ainsi que nos procédés d’application modernes sont respectueux de l’environnement.



MOCOPINUS est guidé par son sens des responsabilités environnementales dans toutes ses activités de production. De nombreuses certifications reconnues en font la preuve.



Le savoir-faire de MOCOPINUS :

Solution Façade : Sophistiqué, classique ou moderne. Aménagez votre habitat avec les profils en bois massif de votre choix.

Solution Intérieur : La légèreté du sud, la fraicheur du nord ou la beauté au naturel. Donnez à votre habitat un caractère propre à vos envies.

Solution Terrasse : Naturel et pur ou protégé par un traitement. Laissez libre cours à votre imagination pour personnaliser votre terrasse.

Solution Plancher : À l’état naturel ou avec une finition protectrice. Profitez de l’atmosphère chaleureuse et paisible qui émane d’un parquet en bois massif.

Solution Peinture pour Bois : Des finitions de haute qualité issues de notre propre fabrication. En bleu glacier, rouge rubis ou blanc perle, ajoutez de la couleur à vos idées. Conservez la beauté, le caractère naturel et les qualités du bois au cours des années.