MOSAIK CRÉATION est une Société Française basée à Lyon et spécialisée dans les revêtements de Sols Professionnels.

Notre offre référence différents produits en fonction des thématiques, avec un point commun : des dalles ou lames emboîtables, facile à poser sans colle ni fixation.

Nous proposons la fourniture et la pose sur demande, par une équipe de prfessionnelle qualifiée.

3 catégories de produits : Sol Industriel - Sol Sportif - Secteur Tertiaire

Considérant que la tendance « Do It Yourself » correspond à notre époque, nos clients Professionnels, mais aussi particuliers recherchent pour la plupart une solution simple et rapide, sans arrêt de l'activité et sans équipe de pose professionnelle.

MOSAIK CRÉATION propose un éventail de Revêtements de Sol clipsables PVC, Polypropylène et Vinyles de qualité irréprochable. Fabriqués en Europe, ils disposent de garanties entre 10 et 15 ans.

Nous agissons toujours avec la volonté du travail bien fait, notre objectif étant de satisfaire nos clients qui nous suivent depuis longtemps.

Nous sommes très attentifs à notre marché et proposons des prix les plus compétitifs possibles, sur des produits de qualité maximale.

Écoute, Bienveillance et Communication sont nos atouts pour fidéliser notre clientèle. Nous accueillons de manière aussi enthousiaste un Industriel qui souhaite renouveler une surface importante qu’un particulier qui souhaite donner “un coup de jeune“ à son garage.

Vous connaissez à présent l’équipe et le projet ! Cela a titillé votre curiosité ? N’hésitez pas à nous contacter, nous aurons toujours une écoute bienveillante pour vous renseigner.

Le savoir-faire MOSAIK CRÉATION :