NEEDO
59000 LILLE
France
Needo est le créateur de solutions révolutionnaires pour un chauffage économique et écologique au service du confort de toute la maison Radiateurs et sèche-serviettes électriques 100% recyclables, vitesse de chauffe 2 fois plus rapide et maîtrise en temps réel de la température et de la consommation d’énergie, pièce par pièce, grâce à la centrale de régulation mobile à écran tactile.
Needo est une marque européenne du groupe Zoppas Industries.
Radiateur Needo Line R
Radiateur Needo Line M
Needo séche serviettes
