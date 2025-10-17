ConnexionS'abonner
NEOLITHE

5 RUE DES ATELIERS
49290 CHALONNES SUR LOIRE
France
Les installations Néolithe transforment tous les déchets non-recyclables en granulats utilisables dans l’industrie de la construction.

Néolithe réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets. De plus, nos déchets permettent 100% de valorisation matière.

Notre solution permet d’avoir une approche locale de la revalorisation des déchets. Elle s’ancre pleinement dans une logique d’économie circulaire.

Néolithe est au même prix que les solutions traditionnelles comme l’incinération ou l’enfouissement et ne modifie pas votre fonctionnement actuel.

Production de granulats écologiques pour sous-couche routière et béton: l’Anthropocite.

Le savoir-faire de Néolithe :

  • COLLECTIVITÉS : Traitez vos ordures ménagères non-recyclables sans nuisance  pour vos habitants et leur environnement.
  • INDUSTRIELS : Nous pouvons nous adapter à tous vos déchets non dangereux, même les plus problématiques, directement sur place. Rentrez dans une démarche RSE plus cohérente.
  • ACTEURS DU BTP : Néolithe traite les déchets industriels banals issus de la déconstruction et produit des granulats utilisables sur vos chantiers.

