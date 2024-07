Nous concevons des objets connectés pour la maison. Innovants, inspirants et au design élégant, nos produits permettent à leurs utilisateurs de vivre dans une maison plus sûre, plus saine et plus confortable.

Nous développons avec soin chaque pièce de nos produits, aussi bien mécanique, qu’électronique ou logicielle, et créons les applications web et mobiles qui leur insufflent tout leur potentiel.

Le savoir-faire de NETATMO :

SECURITE

Quittez votre maison l’esprit tranquille. NETATMO a pensé à tout et vous offre une protection intelligente complète pour votre maison : caméras de surveillance, alarmes, détecteurs d’ouverture, détecteurs de fumée…

Et pour vous, enfin, une vraie tranquillité :

1 seule App pour la sécurité de mon logement

Des alertes en temps réel

Stockage gratuit, sans frais d’abonnement

ENERGIE

Passez au chauffage intelligent. Découvrez les solutions de chauffage intelligentes NETATMO, et économisez de l'énergie pour chauffer votre logement sans renoncer à votre confort, quel que soit votre système de chauffage.

METEO

Mesurez votre environnement. Avec la Station Météo Intelligente NETATMO et ses accessoires, mesurez, analysez et comprenez votre environnement intérieur et extérieur pour adapter votre quotidien à la météo et optimiser votre confort chez vous.

AIR CARE

Envie d'une maison plus saine ? Passez à l'action !

Vous voulez offrir à votre famille une maison aussi saine que possible ? Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent de NETATMO a été conçu pour vous guider.

Qu'il s'agisse du niveau sonore le plus adapté à un sommeil réparateur ou du niveau d'humidité recommandé pour un enfant asthmatique, le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent mesure les paramètres qui font la différence, identifie les éventuels problèmes et vous indique comment les résoudre.