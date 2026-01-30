Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
Nicolas Mingam - Batiweb

Nicolas Mingam

graphiste / freelance 3D
29410 Guiclan
France
Site web de la marque

Transformez vos projets avec des images 3D d'exception !

Je suis Nicolas Mingam, graphiste 3D spécialisé dans la création d’images 3D. Fort de plus de 17 ans d’expérience — dont 8 en tant qu’indépendant.
J’ai réalisé plus de 450 projets avec créativité, précision et un rendu professionnel qui marque les esprits.

Mon expertise :

Je transforme vos idées en images 3D percutantes :

  • Perspectives 3D photoréalistes pour des présentations impactantes
  • Ambiances 3D pour une mise en situation de vos produits
  • Visites virtuelles (VR 360) pour une expérience intéractive
  • Maquettes orbitales (AXO 360) pour une vue d’ensemble dynamique
  • Etc...

Ma philosophie :

Chaque projet est unique. C’est pourquoi je m’investis pleinement pour vous offrir une collaboration sur mesure, adaptée à vos besoins et à votre vision.
Mon objectif ? Allier technique et art pour sublimer vos attentes et donner vie à vos projets avec un rendu professionnel inoubliable.

Pourquoi me choisir ?

  1. Expérience : Plus de 17 ans dans le domaine, avec une expertise reconnue.
  2. Polyvalence : Des solutions adaptées à tous types de projets (architecture, immobilier, design, mobilier, etc.).
  3. Engagement : Un accompagnement personnalisé pour concrétiser votre vision.

Découvrez mes prestations et mes réalisations :

Visitez mon site internet et découvrez l'étendu de mes prestations, explorez mes projets et ensemble, voyons comment sublimer le vôtre.


Prêt à concrétiser votre projet ?

Contactez moi pour en discuter et créons ensemble quelque chose d’exceptionnel !

Produits de la marque

Images 3D

Transformez vos projets avec des images 3D d'exception ! Vous cherchez des images 3D ultra-réalistes pour sublimer vos projets architecturaux, immobiliers ou design ? Je crée des rendus...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.