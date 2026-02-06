La multinationale profite d’une forte croissance de ses services à l’énergie et concessions. Son action bondit à la Bourse de Paris.

Le groupe français de BTP et de services à l’énergie Vinci a annoncé un bénéfice net stable de 4,9 milliards d’euros pour 2025, lors de la publication de ses résultats annuels jeudi 5 février.

La multinationale a bénéficié l’an dernier d’une « croissance soutenue des services à l’énergie et des concessions ». Son chiffre d’affaires a progressé de 4 %, pour atteindre 74,6 milliards d’euros, porté par une amélioration des résultats opérationnels dans l’ensemble de ses trois métiers : les concessions, les services à l’énergie et la construction.

« En dépit de l'alourdissement de la charge fiscale en France, le résultat net est supérieur à celui de 2024, le cash-flow libre atteint un niveau record de 7 milliards d'euros et l'endettement financier net a diminué de 1,3 milliard d'euros », a déclaré Pierre Anjolras, directeur général de Vinci.

Selon le groupe, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France en 2025 « a eu un impact négatif de 449 millions d'euros sur le résultat net et de 425 millions d'euros sur le cash-flow libre ». « Hors surtaxe d'impôts sur les sociétés, le résultat net part du groupe aurait atteint près de 5,4 milliards d'euros soit une hausse de +10 % », souligne Vinci.

Le groupe se développe beaucoup hors de France

Dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes économiques et géopolitiques, Vinci met en avant la solidité de son modèle. « L'organisation décentralisée et multi-locale (de Vinci) a, de nouveau, démontré sa pertinence », a fait valoir Pierre Anjolras.

Le dirigeant souligne également le renforcement de la présence du groupe hors de France. « L’intégration réussie des récentes acquisitions et la croissance soutenue des services à l'énergie et des concessions ont renforcé l'ancrage du groupe à l'international, où il réalise près de 60 % de son chiffre d'affaires et plus de 50% de son résultat net ».

Les activités de concessions ont continué de progresser en 2025. Le chiffre d’affaires du pôle a augmenté de 5 %, pour atteindre 12 milliards d’euros, reflétant des volumes soutenus aussi bien dans les aéroports que sur les réseaux autoroutiers, chez Vinci Airports, Vinci Autoroutes et Vinci Highways.

Les services à l’énergie constituent l’un des principaux moteurs de croissance du groupe. Le chiffre d’affaires du segment a ainsi progressé de 8 %, pour s’établir à 30 milliards d’euros. Ces activités « bénéficient de marchés très porteurs », liés notamment à l’électrification des usages, au développement de l’intelligence artificielle et des centres de données, à la numérisation des processus industriels et de la gestion des bâtiments, ainsi qu’aux enjeux de défense et de souveraineté.

Dans le détail, Vinci Energies a enregistré un chiffre d’affaires de 21,6 milliards d’euros, en hausse de 6,1 %, tandis que Cobra IS a vu ses revenus bondir de 13 %, à 8 milliards d’euros. Cette progression s’explique notamment par « la montée en puissance d'importants chantiers stratégiques pour la transition et la souveraineté énergétiques » en Allemagne, au Brésil et en Australie.

L'annonce des résultats booste les actions

Le pôle construction a pour sa part maintenu son activité à un niveau élevé en 2025. Son chiffre d’affaires s’établit à 33 milliards d’euros, en légère progression de 1 %, restant à un « haut niveau », porté « par les grandes tendances de fond que sont les transitions environnementale et numérique, la défense et la souveraineté », ainsi que par les besoins croissants en infrastructures liés à la gestion de l’eau et à la résilience climatique.

À l’instar de l’ensemble du secteur, Vinci Immobilier fait face à un marché de la promotion « très difficile » en France. Son chiffre d’affaires recule de 3 %, à 1,1 milliard d’euros, mais le groupe « note une reprise des lancements en travaux de nouveaux projets ».

Le titre du géant français du BTP et services à l'énergie Vinci a bondi de plus de 6 % à la Bourse de Paris vendredi, après que le groupe a présenté ces résultats annuels au-dessus des prévisions des analystes, en termes de chiffre d'affaires notamment. Il prenait vers 9H40 (heure de Paris) 5,57 % à 129,05 euros, après avoir gagné plus de 6 % dans les premiers échanges, figurant en tête des titres du CAC 40.