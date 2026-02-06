Préfabrication béton : recul en 2025, légère reprise attendue en 2026

En 2025, l’activité des produits préfabriqués en béton recule de 3 %. Le bâtiment chute de 6,3 %, les travaux publics progressent de 2,2 %.

La Fédération de l’industrie du béton (FIB), récemment renommée Fédération française des industriels de la préfabrication béton, publie les chiffres de la filière pour l’année passée. En 2025, l’activité des produits préfabriqués en béton recule d’environ 3 % par rapport à 2024. Les produits destinés au bâtiment enregistrent une baisse de 6,3 %, tandis que ceux dédiés aux travaux publics progressent de 2,2 %.

Pour les produits en béton destinés au bâtiment, l’année 2025 est marquée par un recul des volumes pour la quasi-totalité des familles, par rapport à 2024. Les entrevous enregistrent une baisse de 7,1 %, les blocs de 6,8 %, l’ensemble poutrelles de 1,8 % et les prédalles de 2,9 %. Seules les dalles de planchers en béton affichent une évolution positive, avec une hausse de 1,1 %.

Du côté des travaux publics, l’évolution des volumes en 2025 apparaît contrastée par rapport à 2024. Les regards reculent de 8,4 % et les dalles de voirie de 4,4 %. À l’inverse, les tuyaux armés progressent de 3,6 %, les bordures de 6,6 % et les pavés de 6,1 %.

Une hausse des ventes attendues en 2026

Après trois années de baisse, la Fédération de l’industrie du béton (FIB) anticipe pour 2026 une légère amélioration de l’activité de l’industrie de la préfabrication béton. Cette évolution reposerait sur une « timide » reprise du bâtiment, tandis que les travaux publics devraient enregistrer un recul.

Ces prévisions, établies fin décembre 2025 en l’absence de visibilité sur les mesures du projet de loi de finances, s’inscrivent désormais dans le contexte du plan « Relance Logement », présenté par le Premier ministre le 23 janvier. Celui-ci fixe un objectif de deux millions de logements construits d’ici à 2030, soit 400 000 livraisons par an dès 2026, une ambition saluée par la FIB.

Dans le détail, les volumes de produits destinés au bâtiment pourraient progresser de 3 % à 5 % en 2026, tandis que ceux dédiés aux travaux publics reculeraient d’environ 3 %. Au total, la Commission Économie de la FIB prévoit une évolution comprise entre 0 % et 3 % en volume, tous produits confondus, à l’échelle nationale.