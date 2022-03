NMC FRANCE

NMC : Votre spécialiste en isolation technique

Le Groupe NMC est une entreprise d’envergure internationale, leader dans le développement, la production et la commercialisation de mousses synthétiques qui offrent confort et protection dans la vie quotidienne.

Fondé en 1950 en tant qu’entreprise familiale, le Groupe NMC emploie plus de 1.600 collaborateurs sur 25 sites dans le monde entier. Ensemble, nous nous efforçons de développer des produits innovants, fiables et de qualité.

En outre, le concept de service joue un rôle majeur pour nous : notre offre a donc toujours inclus des conseils individuels afin de trouver des solutions sur mesure pour nos clients.

Avec nos produits de marque certifiés ainsi qu’un accompagnement de service professionnel, nous offrons des solutions en mousse qui répondent parfaitement aux exigences les plus strictes en matière de technique et de design.

Ils couvrent les domaines de l’aménagement intérieur et des façades, de l’isolation, de l’industrie et de l’emballage ainsi que du sport et des loisirs.

Le savoir-faire de NMC :