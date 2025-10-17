ConnexionS'abonner
Oze-Energies

51 avenue de Paris
94300 Vincennes
France
Site web de la marque

Entreprise française dans le domaine de l’intelligence immobilière, Oze-Energies propose une solution innovante et durable, OPTIMZEN.

 

Son concept :  simultanément améliorer la qualité de l’air intérieur et le confort des occupants et réaliser des économies d’énergie pour les immeubles tertiaires et résidentiels. Elle met en œuvre des capteurs communicants, de l’intelligence artificielle et du machine learning,

 

Ses résultats : 25% d’économies d’énergie en moyenne, et l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et du confort pour les occupants. Ils sont obtenus en quelques semaines et ne nécessitent pas de travaux, grâce notamment à une meilleure prise en compte dynamique de l’intermittence d’occupation des immeubles de bureaux (la durée d’inoccupation représente les 2/3 de l’année).

 

