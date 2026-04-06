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Permab - Batiweb

Permab

7681 Route de Pierrefeu
83400 Hyères
France
Site web de la marque

PERMAB – L'innovation française pour la gestion durable des eaux pluviales

Basée à Hyères (83), Permab est une entreprise française spécialisée dans la conception de solutions de désimperméabilisation des sols. Face aux enjeux climatiques et à la pression réglementaire, nous développons des systèmes de stabilisation de gravier brevetés qui allient haute performance technique et respect de l’environnement. Le système Permab repose sur une innovation majeure : une dalle alvéolaire à structure sinusoïdale dotée d'un socle en grille intégré.
Cette technologie supprime le besoin de géotextile directement sous la dalle, éliminant ainsi le risque de colmatage et garantissant une infiltration pérenne des eaux pluviales.

Engagements et Qualité :

  • Fabrication française : Un circuit court pour une empreinte carbone réduite.
  • Économie circulaire : Produits fabriqués en polypropylène 100% recyclé et 100% recyclable.
  • Performance : Résistance certifiée pour voiries lourdes (44 tonnes) et adapté pour l’accessibilité PMR.
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