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PERMAB – L'innovation française pour la gestion durable des eaux pluviales

Basée à Hyères (83), Permab est une entreprise française spécialisée dans la conception de solutions de désimperméabilisation des sols. Face aux enjeux climatiques et à la pression réglementaire, nous développons des systèmes de stabilisation de gravier brevetés qui allient haute performance technique et respect de l’environnement. Le système Permab repose sur une innovation majeure : une dalle alvéolaire à structure sinusoïdale dotée d'un socle en grille intégré.

Cette technologie supprime le besoin de géotextile directement sous la dalle, éliminant ainsi le risque de colmatage et garantissant une infiltration pérenne des eaux pluviales.

Engagements et Qualité :