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PERMAB : stabilisateur de gravier drainant et performant

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Communiqué
Publié le 08 avril 2026
PERMAB, stabilisateur de gravier carrossable 44 t, 100 % recyclé et Made in France. Solution drainante pérenne pour parkings, voiries et PMR.
PERMAB : stabilisateur de gravier drainant et performant - Batiweb

Dans l'aménagement urbain et paysager, les exigences se cumulent : résistance mécanique aux charges lourdes, gestion des eaux pluviales conforme à la Loi Climat et Résilience (ZAN), accessibilité PMR et intégration esthétique. La dalle PERMAB répond à l'ensemble de ces contraintes en une seule solution. Grâce à son profil sinusoïdal breveté et une conception sans géotextile sous la dalle, elle assure un drainage pérenne sans compromis sur la portance ni sur l'aspect du projet.

Une conception anti-colmatage : le drainage dans la durée

La majorité des systèmes de stabilisation de gravier intègrent un géotextile directement sous la dalle. Ce positionnement entraîne à terme un colmatage progressif par les fines, rendant la surface imperméable malgré la présence d'alvéoles.

La dalle PERMAB résout ce problème grâce à son socle en grille intégré : la structure en polypropylène haute densité (PP-H) maintient les granulats verticalement sans barrière filtrante en surface. Le géotextile est déporté sous la couche de fondation en Grave Non Traitée (GNT), ce qui permet aux eaux de s'infiltrer instantanément sans obstacle susceptible de se boucher. La perméabilité est ainsi préservée sur toute la durée de vie de l'ouvrage.

Portance certifiée 44 t et accessibilité PMR

Conçue pour résister à des pressions supérieures à 1000 t/m², la dalle PERMAB est adaptée aux voiries de circulation accueillant des poids lourds jusqu'à 44 tonnes : aires de retournement, zones de livraison, voies d'accès aux services de secours.

Le système assure également la stabilité de surface requise pour l'accessibilité PMR. Le confinement mécanique des granulats empêche l'enfoncement des roues sous charge, garantissant un roulement fluide pour les fauteuils roulants et poussettes, tout en conservant l'aspect naturel d'un cheminement minéral.

Fabrication française et économie circulaire

Fabriquée en France, la dalle PERMAB est produite à partir de plastique 100 % recyclé et est elle-même 100 % recyclable. Le système d'attaches latérales permet une pose rapide sans outillage complexe, avec une solidarisation immédiate entre les éléments. Pour les entreprises de pose, cela se traduit par une mise en oeuvre simplifiée et un chantier optimisé.

Retrouvez les fiches techniques, détails de pose et références chantiers sur permab.com ou contactez directement l'équipe PERMAB pour étudier votre projet.

 

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