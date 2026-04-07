Le parquet de Marseille a mis en examen deux dirigeants d'une entreprise de BTP pour une décharge illégale de gravats pollués près de Grasse. Du côté des associations de défense de l'environnement, cette affaire est qualifiée de scandale sanitaire et écologique, alors que l'enquête remonte à 2012.

Le parquet de Marseille a annoncé vendredi 3 avril que deux dirigeants d'une entreprise de BTP avaient été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir déchargé des milliers de tonnes de gravats pollués en pleine nature près de Grasse (Alpes-Maritimes).

Les deux dirigeants d'entreprise sont notamment mis en examen pour gestion irrégulière, abandon ou dépôt illégal de déchets en bande organisée, réalisation irrégulière d'affouillements ou d'exhaussements du sol, défrichement sans autorisation de bois ou forêt d'un particulier, favoritisme et recel de favoritisme.

Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de gestion d'une société de BTP ou de traitement de déchets et l'obligation de verser une caution de 50 000 euros, précise le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, dans un communiqué.

Un dépôt massif de matériaux, dont certains « dangereux »

Cette affaire de décharge illégale sur plusieurs communes rurales des Alpes-Maritimes, sur les hauteurs de Grasse, est dénoncée depuis des années comme un scandale sanitaire et écologique par les défenseurs de l'environnement. Sur le territoire de Spéracedès, village de quelque 1 200 habitants, a été découvert en zone forestière un dépôt massif de matériaux divers dont « certains qualifiés de dangereux ».

Ces déchets, en provenance de chantiers de l'agglomération grassoise, sont composés de plastique, bitume, métaux, filets, géotextiles, céramiques, carrelages, polystyrène, fibrociment ou encore d'amiante, rappelle le parquet.

« Ils auraient été déchargés au fil des années, notamment sous couvert de la construction d'une piste DFCI (défense de la forêt contre les incendies). Les dernières constatations effectuées sur place révélaient un exhaussement d'environ 20 m de haut, avec une couche supérieure de terre propre visant à camoufler les couches inférieures composées de déchets divers », ajoute-t-on de même source.

Une première enquête ouverte en 2012

En juin 2023, le Pôle santé publique et environnement (PSPE) du tribunal judiciaire de Marseille, compétent en la matière, a ouvert une information judiciaire. L'enquête a conduit cette semaine à plusieurs interpellations dans le cadre d'une opération menée par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAES) : six personnes ont été placées en garde à vue, dont les deux entrepreneurs ainsi que l'actuel et l'ancien maires Spéracèdes.

Une première enquête avait été ouverte en 2012 par le parquet de Grasse, relancée en janvier 2020 après une nouvelle plainte déposée par l'association France Nature Environnement sur des atteintes présumées graves à l'environnement.

Avec AFP