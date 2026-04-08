EDF annonce 240 millions d’euros « pour aider les Français à passer à l’électrique »

À l’occasion de ses 80 ans, EDF lance un plan de 240 millions d’euros destiné aux ménages modestes, aux PME pour favoriser le passage aux pompes à chaleur et aux véhicules électriques.

Le groupe électricien français EDF a annoncé, mercredi 8 avril, un plan d’investissement de 240 millions d’euros visant à accélérer l’électrification des usages. L’initiative cible notamment les ménages modestes et les petites entreprises, avec la promotion d’équipements tels que les pompes à chaleur et les camions électriques, afin de réduire la dépendance aux importations d’hydrocarbures.

Ce programme prévoit également de soutenir l’implantation d’activités industrielles fortement consommatrices d’électricité, à l’image des centres de données.

Le gouvernement doit prochainement présenter son plan d’électrification destiné à réduire la dépendance de la France au pétrole et au gaz, sans qu’aucune date n’ait toutefois été confirmée à ce stade.

Une prime de 1 000 euros à environ 80 000 ménages

Dans ce contexte, l’entreprise publique EDF entend apporter « sa pierre à l’édifice », à l’occasion du 80e anniversaire, jour pour jour, de sa création en 1946.

« Ces 240 millions, si on les propose aujourd'hui, trois fois 80 millions à l'occasion de nos 80 ans, (c'est) pour montrer que nous prenons notre part et (qu')on aide concrètement les Français à passer à l'électrique », a déclaré le PDG d'EDF, Bernard Fontana, dans une interview à Franceinfo.

Le dirigeant a également replacé cette initiative dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la guerre au Moyen-Orient, estimant qu’« il y a tout un enjeu à passer à l’électrique ». Il a mis en avant une énergie « compétitive », « souveraine » et à 95 % « décarbonée », notamment grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables.

La France importe chaque année en moyenne pour 60 milliards d'euros d'énergies fossiles.

Le plan présenté par EDF prévoit notamment le versement d’une prime de 1 000 euros à environ 80 000 ménages modestes ou très modestes. Cette aide, cumulable avec les dispositifs existants, vise à les accompagner « à passer à la pompe à chaleur, ce qui leur permet de bénéficier de factures d'énergie moins chères », a précisé le PDG.

Selon EDF, cet investissement coûteux, pourra être rendu plus accessible grâce à ce soutien financier, qui permettra de ramener le reste à charge à environ 3 000 euros. Un niveau inférieur, selon le groupe, au coût de remplacement d’une chaudière à gaz.

« En soi, pourquoi pas (...) Mais concrètement, chauffer une passoire thermique avec une pompe à chaleur, ça ne sert à rien ! », a réagi l'association UFC-Que choisir.

Une enveloppe de 30 millions d’euros pour les TPE et PME du transport routier

S’agissant des TPE et PME du transport routier, EDF prévoit d’allouer une enveloppe de 30 millions d’euros afin d’accompagner la transition vers le poids lourd électrique. Le dispositif prévoit une prime moyenne de 15 000 euros par camion, dans la limite de deux véhicules par entreprise.

En complément, 50 millions d’euros seront consacrés au déploiement d’infrastructures de recharge, avec l’installation de 180 bornes dédiées aux poids lourds sur l’ensemble du territoire métropolitain d’ici trois ans.

Les particuliers comme les professionnels concernés pourront effectuer leurs démarches via la plateforme jepassealelectrique.fr, en fournissant les justificatifs des aides déjà perçues. Le dispositif est ouvert « indépendamment du fait qu'elles sont clientes ou non chez EDF », a indiqué à l’AFP Béatrice Bigois, directrice exécutive Groupe Clients, Services et Territoires au sein d’EDF.

EDF prévoit aussi de consacrer 80 millions d’euros au développement de nouvelles activités fortement consommatrices d’électricité, telles que les sites industriels ou les centres de données.

« L’idée, explique Béatrice Bigois, est d'investir dans l'achat et le pré-équipement de terrains, qui seront raccordés au réseau électrique, afin de fournir des solutions clés en main à des nouveaux acteurs » et de réduire les délais d'implantation par deux.

Avec AFP