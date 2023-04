Pol-Plan est l’un des principaux fabricants européens de chapiteaux à long terme conçus pour des décennies d’utilisation et qui peuvent être adaptés aux conditions climatiques locales telles que le vent et la neige, tout comme les structures construites de façon traditionnelle. La construction robuste en profilés d’aluminium légers nous permet d’ériger en quelques jours des bâtiments d’une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés et d’une portée maximale de 60 m qui peuvent servir d’entrepôts, de hangars industriels, de salles de sport, de tentes de fête et de hangars pour avions.

Il peut s’agir de structures temporaires, mobiles, qui peuvent être montées rapidement, en 180 jours, et démontées à l’aide d’une procédure de permit simplifié, ou de structures qui sont reliées au sol de manière permanente et qui nécessitent un permis de construire.