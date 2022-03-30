ConnexionS'abonner
Hangar Industriel type DELTA II

POL-PLAN

largeur 40 - 60m, hauteur de la paroi latérale 4m, segments tous les 5m.

CONSTRUCTION :
Le profil principal de la construction aux dimensions 460 x 170mm, fait en alliage d’aluminium 6061 T6 et 6082 T6, le profil anodisé sur commande conforme aux normes QUALANOD : 2004.

RACCORDS :
Les raccords en acier faits de profils en alliage S355, soudés dans le respect du certificat obtenu SLV DIN 18800-7, galvanisés à chaud en conformité à la norme PN EN ISO 1461.

REVÊTEMENTS DE TOITS :
La bâche PVC d’un poids de 670 - 900g/m2, difficilement inflammable selon PN-EN 13501.

REVÊTEMENTS DE PAROIS LATÉRALES :
Matériel PVC Tôle trapézoïdale d’une épaisseur de 0,5mm galvanisée à chaud, profil T-35, à revêtement coloré. Panneau à double couche rempli de mousse de polyuréthane d’un poids de 60mm.

Pol-Plan est l'un des principaux fabricants européens de chapiteaux à long terme...

