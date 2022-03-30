Hangar Industriel type DELTA II
largeur 40 - 60m, hauteur de la paroi latérale 4m, segments tous les 5m.
CONSTRUCTION :
Le profil principal de la construction aux dimensions 460 x 170mm, fait en alliage d’aluminium 6061 T6 et 6082 T6, le profil anodisé sur commande conforme aux normes QUALANOD : 2004.
RACCORDS :
Les raccords en acier faits de profils en alliage S355, soudés dans le respect du certificat obtenu SLV DIN 18800-7, galvanisés à chaud en conformité à la norme PN EN ISO 1461.
REVÊTEMENTS DE TOITS :
La bâche PVC d’un poids de 670 - 900g/m2, difficilement inflammable selon PN-EN 13501.
REVÊTEMENTS DE PAROIS LATÉRALES :
Matériel PVC Tôle trapézoïdale d’une épaisseur de 0,5mm galvanisée à chaud, profil T-35, à revêtement coloré. Panneau à double couche rempli de mousse de polyuréthane d’un poids de 60mm.
Fiche technique
Matériaux
- Aciers
- PVC
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Aluminium
- Protection
- Stockage
- STOCK
- Afficher plus
Hangar CES
Le hangar CES, construit à partir de sections pliées, permet d’ériger les plus grandes structures temporaires et permanentes disponibles sur le marché, avec une portée...
Hangar Agricole type GAMMA I/I+
largeur 15 - 25m, hauteur de la paroi latérale 6m, segments tous les 5m. CONSTRUCTION : Le profil principal de la construction aux dimensions 253 x 131mm, fait en alliage d’aluminium...
Tente de stockage type DELTA II CES
largeur 40 - 60m, hauteur de la paroi latérale 4m, hauteur de pointe jusqu'à 20m, segments tous les 5m. CONSTRUCTION : Le profil principal de la construction aux dimensions 460 x...