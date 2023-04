Le hangar CES, construit à partir de sections pliées, permet d’ériger les plus grandes structures temporaires et permanentes disponibles sur le marché, avec une portée allant jusqu’à 60 m et une hauteur de pointe allant jusqu’à 20 m. Sans câbles de contreventement horizontaux, l’espace libre et accessible du bâtiment s’étend jusqu’au toit. Le hangar CES convient comme hangar agricole, hangar industriel, salle de sport, salle d’événement, hangar pour avions ou hangar militaire. Le revêtement du toit et des murs en PVC durable est une caractéristique distinctive.

Un hangar isolé qui peut faire office de tente de stockage possède un revêtement mural en panneaux sandwichs (remplis de mousse de polyuréthane de 60 mm), un revêtement de toit en mousse thermique ou un toit gonflable où l’isolation est créée par une couche d’air pressée entre des membranes en PVC (une pompe de maintien automatique de la pression est nécessaire). La tente de stockage peut être équipée de fenêtres, de portes, de portails, de systèmes de ventilation, d’éclairage et de chauffage. Les chauffages à infrarouge, qui ne chauffent pas l’air dans tout le volume du hangar, sont recommandés comme système de chauffage efficace.