Tente de stockage type DELTA II CES

largeur 40 - 60m, hauteur de la paroi latérale 4m, hauteur de pointe jusqu'à 20m, segments tous les 5m.



CONSTRUCTION :

Le profil principal de la construction aux dimensions 460 x 170mm, fait en alliage d’aluminium 6061 T6 et 6082 T6, le profil anodisé sur commande conforme aux normes QUALANOD : 2004.



RACCORDS :

Les raccords en acier faits de profils en alliage S355, soudés dans le respect du certificat obtenu SLV DIN 18800-7, galvanisés à chaud en conformité à la norme PN EN ISO 1461.



REVÊTEMENTS DE TOITS :

La bâche PVC d’un poids de 670 - 900 g/m2, difficilement inflammable selon PN-EN 13501.



REVÊTEMENTS DE PAROIS LATÉRALES :

Matériel PVC.