Automatisation des entrepôts dans les tentes de stockage

L’automatisation des opérations de stockage, derrière lesquelles se dissimulent de nombreux processus logistiques, est désormais une nécessité. Les principaux avantages concernent les gains de temps, la réduction des erreurs et l’amélioration de la sécurité ainsi que la réduction des coûts de main-d’œuvre.

Comme exemple intéressant de mise en œuvre réussie de solutions automatisant les opérations d’entreposage, on peut citer l’investissement de SAS, un fabricant polonais de composants de meubles qui développe ses centres de distribution sur la base de tentes de stockage à long terme.



La société dispose de dix centres de distribution répartis sur l’ensemble du territoire polonais, ce qui simplifie le processus de service aux clients - fabricants de meubles sur commande individuelle. Les commandes portent principalement sur des planches destinées à la fabrication de meubles. Avant l’automatisation, le processus de préparation des commandes prenait beaucoup de temps et impliquait d’empiler les planches à l'aide d'un chariot élévateur. L’augmentation constante de la demande a entraîné une expansion rapide des centres de distribution et la recherche de solutions permettant d’accélérer considérablement le processus de préparation des commandes. Le tri et l’empilage des planches en fonction des commandes des clients, le processus de stockage qui est le processus le plus important et le plus long chez SAS, a été considérablement amélioré par l’utilisation de palonniers à ventouse automatiques, qui seront à terme en service dans tous les centres de distribution de SAS. L’investissement dans la gestion des entrepôts de l’entreprise a eu un autre aspect tout aussi important. L’équipement a été monté dans plusieurs nouveaux entrepôts – des tentes de stockage isolées.



L’entreprise a décidé d’investir dans des tentes de stockage isolées avec des toits gonflés fabriqués par Pol-Plan, société dont le siège se trouve également à Stęszew. Contrairement aux apparences, la tente de stockage longue durée n’est pas une solution temporaire, mais une structure robuste en profilés légers d’aluminium d’une portée maximale de 60 m, conçue pour des décennies d’utilisation, qui, dans la plupart des applications, n’est pas inférieure en fonctionnalité aux salles construites avec des technologies traditionnelles. L’isolation des murs en panneaux sandwichs recouverts de polyuréthane et l’isolation de la toiture sous la forme d’un système de toiture gonflée (l’isolation est formée par une couche d’air, des pompes de maintien de la pression sont nécessaires) sont suffisantes pour assurer des conditions de fonctionnement adéquates. Jusqu’à présent, quatre salles ont été construites pour SAS, d’une superficie totale de plusieurs milliers de mètres carrés, qui ont été érigées en quelques jours sur des pavés dans un terrain vague à côté d'entrepôts traditionnels. Cette façon d’accroître l’espace de stockage s’est avérée extrêmement rapide par rapport aux investissements dans des entrepôts construits de façon traditionnelle, mais aussi très intéressante en termes de coûts.

Les nouvelles salles, comme tous les bâtiments construits avec un permis de construire, sont conçues pour résister aux charges de vent et de neige locales. Un autre avantage de l’utilisation de toits gonflés est que le glissement spontané de la neige déposée sur le toit est facilité. Des solutions de stockage innovantes et peu coûteuses, associées à l’automatisation des entrepôts, sont la réponse aux besoins croissants du marché. Le fait que l’argent économisé sur l’investissement dans les tentes de stockage puisse être utilisé pour l’automatisation des entrepôts n’est pas sans importance. Pol-Plan est l’un des principaux fabricants européens de chapiteaux qui conviennent comme tentes de stockage, hangars industriels et hangars agricoles. Le hangar agricole Pol-Plan est une solution qui répond aux besoins des agriculteurs qui recherchent des installations bon marché et durables pour stocker le foin, les récoltes, ou encore comme garage pour le matériel agricole.

