Comment augmenter son espace de stockage en quelques jours ?

Face à la demande croissante pour des solutions de stockage temporaires de haute qualité, Pol-Plan innove avec une gamme d’entrepôts démontables conçus pour répondre aux exigences locales en matière de résistance aux intempéries, de mobilité et de durabilité. Un simple terrain vague suffit pour installer ces entrepôts pratiques et économiques, parfaitement adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises.

Isolation de pointe avec le soffite THERMO

Pol-Plan introduit une nouvelle technologie d'isolation de toiture, le soffite THERMO. Ce matériau multicouche associe mousse de polyéthylène, parements en film de polyéthylène, une couche d’aluminium et un revêtement en PVC ultra-résistant. Cette innovation assure une isolation thermique optimale pour les halls de tentes, même dans les conditions climatiques les plus exigeantes, garantissant ainsi une conservation efficace des marchandises stockées.

Structures temporaires de qualité supérieure

Contrairement aux halls saisonniers proposés par certains fabricants à bas prix, Pol-Plan garantit des structures conçues pour durer. En respectant les normes de sécurité et de résistance aux charges de neige et de vent, nos tentes de stockage offrent une solution pérenne aux entreprises. Construites pour une durée de vie de plus de 10 ans, nos structures bénéficient d’une garantie de 36 mois, reflétant l’engagement de Pol-Plan en faveur de la qualité et de la fiabilité.

Robustesse et sécurité dans toutes les conditions climatiques

Les entrepôts démontables Pol-Plan sont testés dans des conditions extrêmes. Nous avons déjà livré des solutions adaptées aux clients en Suède et en Norvège, où les charges de neige peuvent atteindre jusqu’à 300 kg/m². Grâce à une structure modulaire en profilés d’aluminium, nos halls allient robustesse et légèreté, tout en offrant une résistance accrue à la corrosion, bien supérieure à celle des structures en acier.

Une alternative fonctionnelle et mobile aux entrepôts traditionnels

Les entrepôts démontables Pol-Plan offrent une alternative flexible et économique aux installations de stockage permanentes. Leur montage et démontage rapides (entre 1 et 3 jours) permettent aux entreprises de répondre aux variations de leurs besoins logistiques de manière efficace et agile. Adaptés à tout type de terrain, ces entrepôts se positionnent comme des solutions de stockage fonctionnelles et évolutives, capables de s’adapter aux défis d’un environnement professionnel en constante évolution.

