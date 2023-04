Préfa-Technicof réalise les uniques coffres de réservation pour fermetures (volets roulants, BSO, ...) sous avis technique AT 16/15-719 et AT 16/15-718. Un des avantages de nos produits est qu'ils ne génèrent pas de fissures dans les angles de tableaux.

Depuis 1996, l’entreprise ne cesse d’évoluer et de s’améliorer afin de répondre à vos attentes et à la réglementation. L’élaboration de nouveaux produits ont permis de rassembler son activité autour de deux gammes : la gamme Prefatec et la gamme Technicof, destinées aux maisons individuelles et aux constructions collectives.

Simples à mettre en place et permettant une meilleure adhérence de l’enduit, les coffres de réservation de ces gammes se fondent dans tout type d’habitation et sont invisibles une fois posés.

Préfa-Technicof accompagne ses clients dans toutes les étapes de leurs projets et étudie le produit le plus adéquate : bloc, béton, bloc à banche, brique, béton banché ou encore ardoise expansée.

Pour connaître la spécificité des coffres et savoir lesquels vous correspondent, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet prefa-technicof.fr : vous avez à disposition le configuteur qui vous guidera au mieux dans votre projet.



Pour toute demande d'information supplémentaire, contactez-nous à l'adresse contact@prefa-technicof.fr.