Solidement implantés en France depuis plus de 80 ans, nous traversons les époques sans jamais perdre de vue ni nos clients, ni nos valeurs.

Chaque jour, nous fournissons du GPL et du GNL à nos clients : des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités non raccordés au réseau de gaz naturel.

Nous leur permettons de profiter d’une énergie facile à transporter et à stocker, pour des usages polyvalents, et dont l’impact environnemental est beaucoup plus limité que le fioul domestique. Contribuer à réduire l’empreinte carbone au quotidien et jusqu’en 2040 : voici notre mission, pour les générations actuelles et futures.

A chaque étape de son histoire, Primagaz innove pour ses clients.

Bouteilles, citernes, carburant GPLc et GNLv, gaz en réseau… Chaque décennie est marquée par un nouveau produit, encore pérenne aujourd’hui.

Et ses clients ? Primagaz a toujours régulièrement élargi son action pour répondre à de nouveaux besoins et donc toucher de plus en plus de clients, tout en gardant son ADN : faciliter l’accès de tous les territoires français au gaz, même hors réseau de gaz naturel.

Une entreprise responsable et engagée . Au coeur de notre entreprise, trois responsabilités essentielles : la sécurité, la transition écologique pour nous et nos clients ainsi que le travail avec nos parties prenantes pour agir pour les territoires, au quotidien.



Le savoir-faire de Primagaz :