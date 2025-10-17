PRO BTP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PRO BTP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PRO BTP : Protéger les hommes et les femmes du BTP et de la construction.

En signant, le 22 mars 1993, l'accord qui regroupait au sein de PRO BTP les moyens techniques et humains des six institutions de retraite et de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, les partenaires sociaux ont voulu préparer l'avenir autour d'objectifs très clairs : donner aux entreprises et aux artisans un interlocuteur unique pour tout ce qui concerne la protection sociale, harmoniser et simplifier la gamme de services et de prestations.

Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le groupe PRO BTP est dirigé par les représentants des employeurs et des salariés de la profession.

Ensemble, ils déterminent les orientations stratégiques et politiques du Groupe dont ils confient la mise en œuvre à la direction générale. Les partenaires sociaux du BTP pilotent et contrôlent les structures du groupe au bénéfice des adhérents, tout en prenant en compte la réalité des entreprises et les intérêts de chacune des parties, employeurs et salariés.

PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme notamment, d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité. PRO BTP n'a pas d'actionnaires à rémunérer.

Santé, prévoyance, retraite, épargne et assurance, PRO BTP est le groupe de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.

Pour construire les services de demain et renforcer son accompagnement, le Groupe investit dans l'innovation liée notamment au métier de l’assurance et au domaine de la santé.

PRO BTP renforce son engagement solidaire auprès des professionnels de la construction principalement à travers sa politique de Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).

Le savoir-faire de PRO BTP :