Des économies à la clef grâce à l’assurance emprunteur de PRO BTP

PRO BTP accompagne les artisans du BTP dans leur vie professionnelle mais aussi dans leurs projets personnels. Pour ceux qui sont sur le point de signer un prêt immobilier ou qui sont déjà propriétaires d’une résidence principale ou secondaire, le Groupe propose une assurance emprunteur moins chère et plus complète que celles des banques.

Artisan de votre protection sociale, PRO BTP est également un partenaire de confiance pour vos projets personnels tel que l’achat d’un bien immobilier. Avec son assurance emprunteur, il est possible de faire jusqu’à 14 000 euros d’économies (voir tableau ci-dessous) sur le coût total de votre crédit immobilier. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, cette garantie est exigée systématiquement par les banques pour couvrir leur risque en cas d’imprévu. Son coût peut s’avérer élevé. Fort heureusement, vous pouvez choisir votre assurance emprunteur auprès d’un autre organisme ou changer d’assureur en cours de contrat1. L’offre de PRO BTP va plus loin que celle proposée par les banques.

Une assurance emprunteur sur mesure

Vos cotisations s’adaptent à votre situation et s’ajustent à mesure que votre capital restant dû diminue. Conscient des risques des métiers du BTP, les garanties proposées par PRO BTP sont plus pointues. Vous êtes couvert dès lors que vous ne pouvez plus exercer « votre profession » même si une reconversion serait envisageable. Vous bénéficiez d’une franchise en interruption de travail de 90 jours contre 120 jours ou plus pour des contrats similaires. Enfin, vous êtes couvert même pour les antécédents de santé déclarés.

Des démarches facilitées

Les conseillers de PRO BTP s’occupent gratuitement de toutes les démarches auprès de votre banque. Sachez que cette dernière ne peut pénaliser un emprunteur d’opter pour un assureur externe en modifiant le taux d’intérêt ou bien en lui faisant payer des frais de dossier ou autres pénalités. Sur la base d’informations simples, le devis et la souscription du nouveau contrat peuvent se faire dans les meilleurs délais et 100 % en ligne.



1 - Avec la loi Hamon, vous pouvez changer d’assurance à n’importe quel moment au cours des 12 premiers mois suivant la signature de votre prêt. Avec la loi Bourquin, vous pouvez changer tous les ans à l’échéance annuelle de votre contrat, moyennant un préavis de 2 mois.

Crédits photos : @DR

Pour en savoir plus exit_to_app