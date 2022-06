Assurance Emprunteur de PRO BTP, la garantie de faire d’importantes économies

PRO BTP vous accompagne pour vos projets professionnels. Faites-nous aussi confiance pour vos projets personnels ! Si vous êtes sur le point de signer un prêt immobilier ou que vous êtes déjà propriétaire, le Groupe propose une assurance emprunteur moins chère et plus complète que celles des banques. De plus, avec la nouvelle loi Lemoine, résilier son ancien contrat devient facile.

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, cette assurance est exigée systématiquement par les banques pour couvrir leur risque en cas d’imprévu. Son coût peut s’avérer élevé. Avec l’assurance emprunteur de PRO BTP, il est possible de faire jusqu’à 14 000 euros d’économies (voir tableau) sur le coût total de votre crédit immobilier. Fort heureusement, il est désormais facile de changer d’assureur.

Changez d’assureur : c’est simple !

Avec la nouvelle loi Lemoine, fini les contraintes de résiliation. Cette loi, dont les mesures sont en vigueur depuis le 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêts, et le 1er septembre pour les contrats d’assurance en cours, permet de changer d’assurance emprunteur à tout moment1. En plus des économies réalisées, l’offre de PRO BTP va plus loin que celle proposée par les banques.

Moins cher pour des garanties plus solides

Conscient des risques des métiers du BTP, les garanties proposées par PRO BTP sont plus pointues. PRO BTP prend en charge la mensualité assurée en cas d’incapacité de travail dès lors que vous n’êtes plus en mesure d’exercer votre profession (même si une reconversion serait envisageable) et même si vous n’étiez pas en activité professionnelle au moment du sinistre. Contrairement à de nombreux contrats bancaires, l’indemnisation n’est pas réduite si vous percevez par ailleurs des indemnités ou un revenu de remplacement (prise en charge forfaitaire).

Des démarches prises en charge à 100 %

Pour un gain de temps, les conseillers de PRO BTP s’occupent gratuitement de toutes les démarches de changement avec votre banque jusqu’à la mise en place de la garantie emprunteur PRO BTP. La banque n’a pas le droit de refuser le changement si votre nouveau contrat présente un niveau de garanties équivalent. En plus, la loi protège l’emprunteur : la banque n’a pas le droit de modifier le crédit ni de facturer des frais et doit répondre dans les 10 jours. Sur la base d’informations simples, le devis et la souscription du nouveau contrat peuvent se faire dans les meilleurs délais et 100 % en ligne.



1 - La nouvelle loi Lemoine est parue au JO le 1er mars 2022 sous le n° 2022-270 et son adoption date du 28 février 2022.

Crédits photos : @DR

