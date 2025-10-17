PROGISCAD - Batiweb

PROGISCAD
77420 Champs-sur-Marne
France
Depuis 1996, PROGISCAD propose aux professionnels du BTP, des bureaux d’études et entreprises, une gamme de logiciels CAO fonctionnant sous AutoCAD® pour les aider à la réalisation de leurs études dans le domaine du béton armé : Coffrage (ADCOF©) et Ferraillage (ADFER©).
PROGISCAD est membre du réseau Autodesk ADN (Autodesk Developer Network) depuis 2000.
Depuis le début, nous gardons une grande proximité vis à vis de nos clients.
Les nouvelles versions sont conçues afin de répondre à leurs besoins réels et concrets.
Notre service technique les conseille et les forme pour les aider à rester compétitifs face aux évolutions technologiques permanentes.
Avec un taux de satisfaction qui dépasse les 90%, nous pouvons déjà nous prévaloir d’une position de leader sur le marché de la CAO / DAO béton armé.
Ce site a pour but de vous aider à découvrir et utiliser de manière encore plus efficace l’offre actuelle et future autour des produits PROGISCAD et Autodesk (AutoCAD®, REVIT®, ROBOT®).
Le savoir-faire de PROGISCAD:
- ADCOF : Au service de la production de plans de structures en béton armé
- ADFER : Les Plans d’Armatures sous AutoCAD®…Tout simplement en 2D et en 3D
- ADPACK : Outils de productivité pour Revit® pour la structure béton armé
- ADTOPO : La topographie intuitive Altimétrie Planimétrie