PROGISCAD - Batiweb

Depuis 1996, PROGISCAD propose aux professionnels du BTP, des bureaux d’études et entreprises, une gamme de logiciels CAO fonctionnant sous AutoCAD® pour les aider à la réalisation de leurs études dans le domaine du béton armé : Coffrage (ADCOF©) et Ferraillage (ADFER©).

PROGISCAD est membre du réseau Autodesk ADN (Autodesk Developer Network) depuis 2000.

Depuis le début, nous gardons une grande proximité vis à vis de nos clients.

Les nouvelles versions sont conçues afin de répondre à leurs besoins réels et concrets.

Notre service technique les conseille et les forme pour les aider à rester compétitifs face aux évolutions technologiques permanentes.

Avec un taux de satisfaction qui dépasse les 90%, nous pouvons déjà nous prévaloir d’une position de leader sur le marché de la CAO / DAO béton armé.

Ce site a pour but de vous aider à découvrir et utiliser de manière encore plus efficace l’offre actuelle et future autour des produits PROGISCAD et Autodesk (AutoCAD®, REVIT®, ROBOT®).

Le savoir-faire de PROGISCAD :