PROSERVICES MENUISERIE
91320 WISSOUS
France
Fabrication sur mesure de menuiserie PVC en 8 jours ouvrés.
Située en île de France, notre usine garantie une fabrication de qualité et une proximité idéale.
Notre équipe est constituée de professionnels formés avec une expérience confirmée dans la menuiserie.
Notre usine est équipée de matériel neuf et à la pointe de la technologie : tronçonneuse deux têtes numériques, soudeuse deux têtes, évabureuse numérique.
FENETRE PVC GAMME OPTIMA
Dormant rénovation aile de 40 ou 60mm - Dormant neuf 70 mm - Ouvrant de 70mm - 5 chambres - vitrage de base 4/20 Argon/4FE intercalaires alu blanc ou noir - Poignée centrée classique - Parclose droite...
FENETRE PVC GAMME PREMIUM
Base OPTIMA + Sécurité renforcée avec plusieurs points d'encrage - paumelles symétriques - Oscillo-battant - Poignée Sécustik centrée - Parclose droite ou moulurée - Verrou médian mi-hauteur - Renvoies...
COULISSANT PVC GAMME NOVELIS
Dormant rénovation aile de 40 ou 60mm - Dormant neuf 70 mm - Ouvrant Hauteur 68 ou 84mm et Largeur 54mm - Vitrage de base 4/20 Argon/4 FE - Rail en aluminium - Poignée aluminium - Joints brosse - Charriots...
VOLETS ROULANT PVC
Bloc baie et coffres rénovation - Lames Alu/mousse 37x8 - Alu/extrudé 44x8.5 - PVC cloisonné - étanchéité optimale grâce aux joues collées et au profilé intérieur de reprise de la menuiserie - Coffre plan...
PORTE D'ENTREE PVC GAMME ELEGANCE
Porte sur mesure - Dormant de 70mm - Panneau de 28mm - Serrure automatique 5 points dont 3 crochets - Sécurité de base de haut niveau - Isolation thermique et phonique renforcée - Paumelle renforcée 2D...
