PROSERVICES MENUISERIE

33 AVENUE AMPÈRE - ZONE INDUSTRIELLE DE VILLEMILAN
91320 WISSOUS
France
Fabrication sur mesure de menuiserie PVC en 8 jours ouvrés.
Située en île de France, notre usine garantie une fabrication de qualité et une proximité idéale.
Notre équipe est constituée de professionnels formés avec une expérience confirmée dans la menuiserie.
Notre usine est équipée de matériel neuf et à la pointe de la technologie : tronçonneuse deux têtes numériques, soudeuse deux têtes, évabureuse numérique. 

VOLETS ROULANT PVC

Bloc baie et coffres rénovation - Lames Alu/mousse 37x8 - Alu/extrudé 44x8.5 - PVC cloisonné - étanchéité optimale grâce aux joues collées et au profilé intérieur de reprise de la menuiserie - Coffre plan...

