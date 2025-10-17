Provost aménagement de lofts et surfaces commerciales
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
Plateforme Mezzanine PROVOST
Une solution économique pour gagner des M² sans construire et aménager lofts et surfaces commerciales. Les plates-formes libèrent de la place au sol en même temps qu'elles doublent ou triplent vos surfaces....
Cloison de bureau
Cloison modulable pour créer des bureaux, salles de réunion. Fonctionnelle et modifiable, cette cloison isolée, réalisée à partir d'une ossature en aluminium extrudé peut être complétée soit par des panneaux...
Plateforme de stockage
Gagner des m² sans construire avec une plateforme de stockage, une solution économique ! Vous libérez de la place au sol et faites des économies dans tous les domaines (chauffage, éclairage, protection,...
Plateforme industrielle
Les plateforme avec allées de circulations entre rayonnages sont particulièrement adaptées au picking.. Ce sont les rayonnages qui soutiennent le plancher.
Plateforme mezzanine ERP
Equipées.de garde-corps et escaliers ERP, les mezzanines constituent une solution idéale pour l’aménagement de lofts et surfaces commerciales. Pas de gros oeuvre, pas de soudure, la mezzanine est montée...
Rayonnage Mobile
Gagnez jusqu'à 80% de place. Le rayonnage mobile Proroll est un système de compactage des archives comprenant des chariots qui se déplacent sur des rails soit par poussée manuelle, soit par entraînement...
stockage de charges longues
Le rayonnage cantilever permet de stocker des charges longues manipulables par engin et le bâtiment autoportant permet de stocker le bois à l'abri des intempéries.
rayonnages de stockage
PROVOST vous propose une gamme complète pour stocker vos produits (palettes, bacs, cartons), aménager vos entrepôts et optimiser votre logistique.
Aménagement de bibliothèques
Une solution de rayonnage bibliothèque pour accéder facilement aux documentations, revues, ouvrages. La finition esthétique permet au rayonnage Proclass de s'intégrer complétement aux espaces de travail,...
Aménagement de magasins
PROVOST vous propose des solutions complètes pour équiper et aménager vos surfaces de ventes. L’utilisation d’une plate-forme vous permet de libérer la surface au sol et de gagner des mètres carrés supplémentaires.