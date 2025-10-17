ConnexionS'abonner
Provost aménagement de lofts et surfaces commerciales

rue Gustave Eiffel Parc du Ferrain
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
PROVOST, N°1 français du stockage, a développé une solution de plateforme-mezzanine qui a connu un formidable essor dans les entreprises industrielles. Fort de cette expérience, PROVOST mets son savoir-faire  à destination des architectes et des professionnels de l’aménagement de lofts et de surfaces commerciales. Avec 80 commerciaux, il y a toujours une solution PROVOST près de chez vous.

Cloison de bureau

Cloison modulable pour créer des bureaux, salles de réunion. Fonctionnelle et modifiable, cette cloison isolée, réalisée à partir d'une ossature en aluminium extrudé peut être complétée soit par des panneaux...

Rayonnage Mobile

Gagnez jusqu'à 80% de place. Le rayonnage mobile Proroll est un système de compactage des archives comprenant des chariots qui se déplacent sur des rails soit par poussée manuelle, soit par entraînement...

