PROXISERVE - Batiweb

Mon chauffagiste privé, un service du groupe Proxiserve

Faire confiance à mon chauffagiste privé , c’est accéder à l’expertise et au savoir-faire solide du groupe Proxiserve avec ses 3000 collaborateurs. Mon chauffagiste privé vous permet de choisir votre matériel de chauffage, chauffe-eau, chaudière ou radiateur, en quelques clics, au meilleur prix et parmi une large gamme de produits.

Le leader français du service à l’habitat pour votre confort

Depuis 30 ans, le groupe Proxiserve exerce les métiers de chauffagiste et de plombier et est fier de compter plus de 2500 techniciens qui oeuvrent chaque jour aux quatre coins de la France pour assurer le meilleur de leur expertise et un service sur-mesure.

L'innovation à votre service

En mettant l’innovation au coeur de son ADN, le groupe Proxiserve lance mon chauffagiste privé et se démarque de ses concurrents en créant un site unique. Simple et optimale, mon chauffagiste privé permet à chacun de faire son choix en toute transparence aussi bien sur les prix, les produits et également sur leur installation. Nous avons développé des algorithmes capables d'identifier en 3 clics, les modèles les plus adaptés à votre besoin et à votre budget.

Un service sur-mesure et de haute qualité

Prestations de haute qualité, réseau solide d’experts, prix justes… Chez mon chauffagiste privé, nous garantissons à nos partenaires et clients des compétences reconnues (certifié RGE), des délais de dépannages, installations et livraisons à la carte et des équipes formées continuellement et expérimentées. L’essentiel étant de vous garantir une prestation de qualité, en toute sécurité

Du matériel de professionnels au meilleur prix

Chaque année, le groupe Proxiserve achète et installe environ 40 000 chaudières et ballons électriques. A ce titre, mon chauffagiste privé bénéficie d'une large gamme de choix de produits, à des prix avantageux.