PVG France a commercialisé en 1998 ses premiers poêles à pétrole sous la marque Zibro. Au fil des ans, PVG a développé plusieurs marques fortes. Chacune possède une identité propre, et répond aux besoins des divers consommateurs en matière de climat intérieur personnel.

Avec Qlima, sa marque principale, PVG satisfait, en tant qu'organisation, les désirs du marché en étant polyvalent tout au long de l'année.

Avec Qlima, PVG propose des produits de qualité à un prix correct. Nos produits climatiques vous aident à créer un confort intérieur optimal : le parfait équilibre entre la température, l'humidité et la qualité de l'air.

Fort du succès rencontré, PVG a développé le concept Home Made Climates avec toute une série de produits novateurs pour créer le climat de la maison qui vous convient.

PVG France abandonne Zibro en 2014 pour sa nouvelle marque Qlima, plus dynamique et fédératrice dans l'ensemble des filiales Européennes du groupe PVG et toujours dans la continuité du concept Home Made Climates.

En diffusant ses connaissances et ses conseils de façon conséquente et en poursuivant ses investissements dans des innovations pertinentes, Qlima occupe une place leader en Europe.

Actuellement, Qlima est commercialisé dans plus de vingt pays européens par environ 15.000 revendeurs. Les revendeurs sont bien informés et peuvent expliquer les produits aux consommateurs.

Déjà plus de 20 millions d’articles ont ainsi été vendus par leur intermédiaire.

Le savoir-faire de Qlima :