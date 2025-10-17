QUALIT'ENR - Batiweb

QUALIT'ENR
Qualit’EnR est une association qui accompagne l’essor des énergies renouvelables en France. Elle a pour objectif de faire monter en compétence les professionnels et de valoriser leur savoir-faire auprès des particuliers. Découvrez ses valeurs et ses engagements.
Créée en 2006, Qualit’EnR est une association à but non lucratif composé d'une quarantaine de personnes, pour accompagner l’essor des énergies renouvelables (EnR) en France. Fédérant les principaux acteurs de ce secteur d’activité, notre objectif est de faire monter en compétence les professionnels et de valoriser leur savoir-faire auprès des particuliers.
A travers nos différents labels RGE, nous valorisons une sélection d’entreprises fiables, réactives et respectueuses des règles de l’art pour l’installation de systèmes à énergies renouvelables.
Découvrez nos solutions, nos conseils et choisissez votre installateur RGE avec notre annuaire des professionnels qualifiés.
Il existe différents types de certifications et de qualifications en fonction du type d’installation retrouvez-les ci-dessous :
- Pour l’installation d’appareils de chauffage solaire ou de chauffe-eau solaire, faites appel à un professionnel certifié RGE Qualisol
- Si vous souhaitez installer des appareils de chauffage indépendant au bois ou appareils de chauffage biomasse hydraulique, faites appel à une entreprise reconnue RGE Qualibois
- Si vous souhaitez chauffer votre logement ou chauffer de l’eau sanitaire avec une pompe à chaleur aérothermique, géothermique ou un chauffe-eau thermodynamique, faites le choix d’appeler une entreprise RGE QualiPAC
- Pour la réalisation d’un forage géothermique, contactez une entreprise possédant le label RGE Qualiforage
- Vous voulez produire de l’électricité et êtes donc intéressés par l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ? N’hésitez plus et dirigez-vous vers des professionnels qualifiés RGE QualiPV.