QUALIT'ENR - Batiweb

Qualit’EnR est une association qui accompagne l’essor des énergies renouvelables en France. Elle a pour objectif de faire monter en compétence les professionnels et de valoriser leur savoir-faire auprès des particuliers. Découvrez ses valeurs et ses engagements.

Créée en 2006, Qualit’EnR est une association à but non lucratif composé d'une quarantaine de personnes, pour accompagner l’essor des énergies renouvelables (EnR) en France. Fédérant les principaux acteurs de ce secteur d’activité, notre objectif est de faire monter en compétence les professionnels et de valoriser leur savoir-faire auprès des particuliers.

Qualit’EnR, l’association pour la qualité d’installation des systèmes à énergies renouvelables en France, reconnue par l’Etat.

A travers nos différents labels RGE, nous valorisons une sélection d’entreprises fiables, réactives et respectueuses des règles de l’art pour l’installation de systèmes à énergies renouvelables.

Découvrez nos solutions, nos conseils et choisissez votre installateur RGE avec notre annuaire des professionnels qualifiés.

Il existe différents types de certifications et de qualifications en fonction du type d’installation retrouvez-les ci-dessous :