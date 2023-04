La géolocalisation pour lutter contre l’usurpation de plaque d’immatriculation

L’usurpation de plaque d’immatriculation, ou “doublette”, n’est pas un concept nouveau : il constitue un problème pour les automobilistes et les flottes depuis des années. Toutefois, ce délit particulier s’inscrit dans le cadre d’une augmentation générale des vols de véhicules, après la pandémie.



Si vous pensez que votre flotte est à l’abri du clonage de véhicules, détrompez-vous : cela peut arriver à n’importe quelle personne possédant un véhicule légalement immatriculé. Mais il existe un moyen de protéger votre entreprise : l’installation d’un système de suivi de véhicules. Un système de suivi de véhicules fonctionne comme un témoin silencieux, prouvant exactement où se trouvent vos véhicules et, dans le cas de l’usurpation de plaque d’immatriculation, où ils ne se trouvaient pas.

Qu’est-ce que l’usurpation de plaque d’immatriculation ?

On parle d’usurpation de plaque d’immatriculation d’un véhicule lorsqu’un utilitaire, un camion ou une voiture est équipé d’une plaque d’immatriculation volée d’un véhicule légalement immatriculé de la même marque, du même modèle et de la même couleur, ou lorsqu’un véhicule est immatriculé avec un VIN (numéro d’identification du véhicule) copié.



Dans ce cas, tout délit commis en utilisant les informations clonées conduira au propriétaire de la voiture dont la plaque d’immatriculation est légalement enregistrée. Même des activités légitimes payantes, telles que le stationnement ou l’entrée dans des zones à faibles émissions, peuvent être faussement attribuées au véhicule d’origine par le biais de l’usurpation de plaque d’immatriculation.

Cela arrive-t-il souvent ?

L’usurpation de plaque d’immatriculation et le clonage de véhicules sont des phénomènes relativement courants. Selon certaines estimations, jusqu’à une voiture sur dix en circulation dans le monde pourrait avoir un numéro d’identification faux ou frauduleux. Cela signifie qu’il pourrait y avoir des millions de véhicules sur les routes avec des identités clonées ou volées.



Le fléau de la doublette à la plaque d’immatriculation, provenant d’Angleterre, se développe en France depuis quelques années. Ainsi, environ 400 000 automobilistes sont victimes de ces doublettes de plaques d’immatriculation de véhicules neufs ou de véhicules d’occasion en France. Ces chiffres alarmants soulignent la nécessité pour les gestionnaires de flotte de prendre des précautions supplémentaires en matière de sécurité.

Comment puis-je savoir si mon véhicule a été cloné ?

Pour savoir si la plaque d’immatriculation de votre véhicule a été clonée, vérifiez si vous recevez des frais de stationnement inattendus ou des redevances pour les zones à faibles émissions. Si c’est le cas, cela peut être le signe que quelqu’un a copié le numéro d’identification ou d’immatriculation de votre véhicule.



Si quelqu’un a essayé de cloner votre plaque d’immatriculation, il pourrait l’utiliser pour des raisons plus néfastes que le simple fait d’accumuler des frais de stationnement et de zones d’émission, par exemple lors d’un crime grave. Par conséquent, si vous pensez que cela vous arrive, à vous ou à votre entreprise, contactez immédiatement la police.

Comment le suivi de véhicules peut-il aider ?

Un bon système de suivi de véhicules peut vous alerter en cas de comportement suspect, comme l’utilisation de véhicules dans un lieu non autorisé ou des véhicules qui se déplacent alors qu’ils ne devraient pas être actifs. Outre la multitude d’informations que fournit le suivi des véhicules, deux caractéristiques d’un système télématique sont particulièrement utiles pour identifier l’usurpation de plaque d’immatriculation d’un véhicule et se prémunir contre les conséquences de cette usurpation.



Les carnets de route quotidiens vous donnent des informations précises sur l’emplacement exact des véhicules de votre flotte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui vous permet de prouver leur emplacement et, en cas d’usurpation de plaque d’immatriculation, de prouver qu’ils ne sont pas en cause. Cela signifie que vous êtes toujours en mesure de prouver leur emplacement et, en cas de doublette, de prouver qu’il ne s’agit pas du véhicule incriminé.



Le geofencing permet d’établir des frontières virtuelles autour de zones spécifiques dans lesquelles un véhicule est autorisé à entrer ou à sortir. En mettant en place des géofences autour d’endroits tels que les zones à faibles émissions, un gestionnaire de flotte sait quand ses véhicules entrent ou sortent de ces zones et pourra prouver que ses véhicules n’y sont pas entrés aux heures où un véhicule cloné l’a fait.

En résumé, les systèmes de suivi de véhicules sont un outil précieux pour défendre les flottes contre le clonage des voitures et d’autres délits liés aux véhicules. Investir dans un système de suivi des véhicules vous permet de repérer les risques pour votre entreprise et d’éviter les coûts qui en découlent.

