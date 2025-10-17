Pour obtenir une information de la part de la marque « RB3D », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladie professionnelle en France. Les métiers concernés nécessitent de la manutention manuelle fréquente de charges diverses, le port d’objets, l’emploi d’outil lourds, la réalisation de travaux difficiles ou encore le maintien postural.

RB3D, entreprise française spécialisée dans l’assistance aux gestes, propose une large gamme d’outils répondant au besoin de réduire la pénibilité des tâches.

Il s’agit de machines mécatroniques de haute technologie, permettant à l’utilisateur d’exercer son métier avec nettement moins d’efforts.

Pour l’employeur, faire le choix RB3D, c’est l’opportunité de :

Renforcer les mesures de prévention et de sécurité pour une meilleure santé au travail

Diminuer la fréquence et la gravité des TMS lombaires

Réduire les coûts liés à ces TMS. Le retour sur investissement est envisageable en quelques mois, selon les secteurs d’activité

Démontrer une politique sociale et environnementale vertueuse, en vue d’attirer et de fidéliser des collaborateurs soucieux de leur bien-être au travail, en particulier pour les métiers à risque.

L’Entreprise est consciente de ses responsabilités sociales et sociétales, dans la mission qu’elle s’est donnée de soulager l’humain en situation d’effort. Nous agissons avec loyauté et intégrité dans les relations avec l’ensemble de nos partenaires, et souhaitons entretenir des relations pérennes et respectueuses avec notre environnement au sens large (RSE).

L’entreprise RB3D apporte des solutions dans les activités suivantes : Métallurgie, Automobile, Aéronautique, Logistique, Défense, Plasturgie, Agroalimentaire, Mécanique, Agriculture, BTP, Industrie.

Le savoir-faire de RB3D :