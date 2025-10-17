ConnexionS'abonner
Fermer
RB3D - Batiweb

RB3D

41 Avenue de Paris
89470 MONETEAU
France
Site web de la marque

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladie professionnelle en France. Les métiers concernés nécessitent de la manutention manuelle fréquente de charges diverses, le port d’objets, l’emploi d’outil lourds, la réalisation de travaux difficiles ou encore le maintien postural.

RB3D, entreprise française spécialisée dans l’assistance aux gestes, propose une large gamme d’outils répondant au besoin de réduire la pénibilité des tâches.

Il s’agit de machines mécatroniques de haute technologie, permettant à l’utilisateur d’exercer son métier avec nettement moins d’efforts.

Pour l’employeur, faire le choix RB3D, c’est l’opportunité de :

  • Renforcer les mesures de prévention et de sécurité pour une meilleure santé au travail
  • Diminuer la fréquence et la gravité des TMS lombaires
  • Réduire les coûts liés à ces TMS. Le retour sur investissement est envisageable en quelques mois, selon les secteurs d’activité
  • Démontrer une politique sociale et environnementale vertueuse, en vue d’attirer et de fidéliser des collaborateurs soucieux de leur bien-être au travail, en particulier pour les métiers à risque.

L’Entreprise est consciente de ses responsabilités sociales et sociétales, dans la mission qu’elle s’est donnée de soulager l’humain en situation d’effort. Nous agissons avec loyauté et intégrité dans les relations avec l’ensemble de nos partenaires, et souhaitons entretenir des relations pérennes et respectueuses avec notre environnement au sens large (RSE). 

L’entreprise RB3D apporte des solutions dans les activités suivantes : Métallurgie, Automobile, Aéronautique, Logistique, Défense, Plasturgie, Agroalimentaire, Mécanique, Agriculture, BTP, Industrie.

Le savoir-faire de RB3D

  • Des exosquelettes de manutention pour tous les usages : Exoback, Exopush
  • Des Robot collaboratif d’assistance à l’effort : 4A60, 4A350, 6A10, 1A20
     

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.