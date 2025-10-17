RB3D
89470 MONETEAU
France
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladie professionnelle en France. Les métiers concernés nécessitent de la manutention manuelle fréquente de charges diverses, le port d’objets, l’emploi d’outil lourds, la réalisation de travaux difficiles ou encore le maintien postural.
RB3D, entreprise française spécialisée dans l’assistance aux gestes, propose une large gamme d’outils répondant au besoin de réduire la pénibilité des tâches.
Il s’agit de machines mécatroniques de haute technologie, permettant à l’utilisateur d’exercer son métier avec nettement moins d’efforts.
Pour l’employeur, faire le choix RB3D, c’est l’opportunité de :
- Renforcer les mesures de prévention et de sécurité pour une meilleure santé au travail
- Diminuer la fréquence et la gravité des TMS lombaires
- Réduire les coûts liés à ces TMS. Le retour sur investissement est envisageable en quelques mois, selon les secteurs d’activité
- Démontrer une politique sociale et environnementale vertueuse, en vue d’attirer et de fidéliser des collaborateurs soucieux de leur bien-être au travail, en particulier pour les métiers à risque.
L’Entreprise est consciente de ses responsabilités sociales et sociétales, dans la mission qu’elle s’est donnée de soulager l’humain en situation d’effort. Nous agissons avec loyauté et intégrité dans les relations avec l’ensemble de nos partenaires, et souhaitons entretenir des relations pérennes et respectueuses avec notre environnement au sens large (RSE).
L’entreprise RB3D apporte des solutions dans les activités suivantes : Métallurgie, Automobile, Aéronautique, Logistique, Défense, Plasturgie, Agroalimentaire, Mécanique, Agriculture, BTP, Industrie.
Le savoir-faire de RB3D:
- Des exosquelettes de manutention pour tous les usages : Exoback, Exopush
- Des Robot collaboratif d’assistance à l’effort : 4A60, 4A350, 6A10, 1A20
Exosquelette de manutention : Exoback par RB3D
L'Exoback by RB3D est un exosquelette actif d'assistance lombaire, visant à réduire les efforts de l'opérateur, et donc les troubles musculo-squelettiques potentiellement...