Crée en 2011 le site de vente en ligne Réflex-boutique.fr propose 10 000 références de carrelage, parquet et mobilier bain au meilleur prix. Présent aussi avec sa boutique de Toulouse afin de proposer une offre complète à ses clients. Réflex boutique propose une gamme de produits milieu, haut de gamme à des prix très compétitifs avec un service client réactif et appliqué à satisfaire les envies de nos clients.