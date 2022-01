Carrelage imitation marbre : pourquoi le choisir ?

Vous souhaitez acheter du carrelage imitation marbre ? Découvrez dans cet article les avantages du carrelage effet marbre et comment bien le choisir.

Le carrelage effet marbre pour un intérieur design et élégant

Le marbre est un revêtement intemporel qui s’invite dans toutes les pièces de la maison. Permettant de profiter de la splendeur et de l’élégance du marbre tout en étant bien plus pratique, résistant et moins cher, le carrelage effet marbre est très populaire. Utilisé sur le sol et les murs, il permet de créer des décors raffinés et haut de gamme.

Pourquoi adopter le carrelage effet marbre ?

Agrémenté de motifs noirs ou gris sur fond blanc, ou bien noir avec des veinures blanches, le carrelage effet marbre attire tous les regards. En effet, le carrelage reproduit de manière parfaite la beauté d’un marbre. L’on retrouve dans cette parfaite imitation l’élégance du marbre.

Vous allez pouvoir choisir entre les différents motifs et les nombreuses finitions proposées par les fabricants. Vous pouvez, par exemple, opter pour un fini mate, poli, antidérapant ou texturé pour apporter une touche moderne et moderne. Le carrelage effet marbre a plusieurs atouts, dont les principaux sont les suivants.

Un carrelage élégant et luxueux

Le carrelage effet marbre reproduit parfaitement la splendeur d’un vrai marbre. Choisi dans un ton clair, ce type de carrelage va illuminer la pièce. Il est très apprécié des propriétaires pour son caractère luxueux et moderne. En habillant un mur ou les sols par un carrelage imitation marbre, vous allez apporter une touche de raffinement dans votre salon, salle de bain ou salle à manger.

En effet, le grès cérame s’adapte très bien aux sols et aux murs. Sa finition se démarque par sa brillance inégalée. Comme un miroir, il va donner un caractère éclatant et lumineux au décor.

Un carrelage résistant

Ce qui est bien avec le carrelage effet marbre, c’est qu’il est très robuste et résistant. En effet, comme le carrelage classique, il n’a plus rien à prouver en ce qui concerne sa résistance. C’est une reproduction parfaite du marbre qui a l’avantage d’être aussi très robuste et moins fragile que le véritable marbre qui est une matière naturelle. Il est, par exemple, non poreux et résiste ainsi aux tâches. De plus, le carrelage ne nécessite aucun traitement particulier. Comme il ne craint pas les tâches et les moisissures, il peut être utilisé dans toutes les pièces dans la maison, même celles soumises à l’humidité, comme la salle de bain et la cuisine.

Un carrelage au meilleur rapport qualité/prix

Le carrelage imitation marbre présente tous les avantages de la pierre naturelle et du carrelage. En effet, il offre le même design que le vrai marbre, et l’imitation est tellement parfaite qu’il est presque impossible d’identifier à vue d’œil s’il s’agit d’un vrai marbre ou non.

En optant pour un carrelage avec un rendu brillant ou nacré, vous ne manquerez pas de donner du charme à votre intérieur. Avec les techniques de fabrication utilisées actuellement, le carrelage imitation marbre a une finition d’une qualité exceptionnelle.

Mis à part le design, le carrelage marbre a aussi l’avantage d’être très facile à entretenir. En effet, le marbre est un matériau naturel qui est assez difficile à entretenir. En effet, il s’agit d’une pierre naturelle poreuse. Il craint l’humidité et les produits acides. Par contre, avec le carrelage faux marbre, le nettoyage se fait facilement et aucun entretien particulier n’est nécessaire.

Et pourtant, le carrelage effet marbre a un très bon rapport qualité/prix. En effet, le marbre est un matériau noble dont le coût est très élevé. Avec le carrelage imitation marbre, vous pouvez avoir un intérieur élégant à petit prix.

Des inspirations pour un décor avec du carrelage imitation marbre

À la fois élégant, moderne, discret mais tellement impressionnant, le carrelage imitation marbre a le vent en poupe. Il saura apporter de l’élégance à la décoration sans alourdir l’ensemble comme les motifs de carrelage plus courants.

Le carrelage effet marbre noir, de l’élégance et de la sobriété

Si vous avez des murs aux couleurs lumineuses comme le blanc, vous pouvez très bien vous permettre le carrelage faux marbre de couleur noire. Vous allez pouvoir sortir un peu des sentiers battus. Vous allez créer une déco originale, épurée, sobre et raffinée.

Le carrelage effet marbre hexagonal pour plus de modernité

Vous pouvez utiliser le carrelage imitation marbre hexagonal pour une crédence de cuisine ou dans une salle de bain. Avec sa forme originale, ce carrelage va apporter une touche plus moderne dans votre intérieur.

Un carrelage qui va dans toutes les pièces

Le carrelage marbre se marie parfaitement avec différentes matières. Aussi, que vous ayez une déco moderne ou vintage, épurée, scandinave, bohème ou rustique, vous pouvez utiliser un carrelage imitation marbre dans votre déco. Pour mettre en valeur la beauté de votre carrelage imitation marbre, vous pouvez ajouter des accessoires de décoration en laiton et cuivre, des matériaux qui se marient parfaitement avec votre carrelage. Dans la salle de bain, par exemple, des robinets en laiton ou en cuivre seront parfaits.

Vous pouvez également privilégier les meubles et les accessoires de décoration en bois sombre, une autre matière qui va parfaitement avec le carrelage faux marbre. Le bois va apporter une touche naturelle dans votre intérieur, tout en mettant en valeur la splendeur de votre nouveau carrelage.

Nous vous conseillons également de jouer sur les contrastes. Par exemple, pensez à adopter des vasques, des meubles et des petits accessoires dans des tons sombres si vous avez un carrelage marbre blanc. Si vous préférez le carrelage imitation marbre noir ou d’une couleur sombre, privilégiez les meubles et les accessoires de déco blancs, beiges ou en bois naturel.

