RIM - Batiweb

RIM

La Clotière
41310 Saint-Amand-Longpré
France
Site web de la marque

RIM : Rénove et embellit votre maison.

À la recherche d'une entreprise de menuiserie sur Château-Renault et ses environs ? Depuis 1993, José Heron, gérant, accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets de pose de vérandas, fenêtres, volets, portes de garage ou autres systèmes de fermetures d’habitation. Il a fait du « prêt à poser » sa spécialité.

Partenaire du fabricant français de vérandas Alu Glass, José Heron se donne une priorité : le meilleur rapport qualité/prix. Même principe pour la menuiserie PVC de fabrication allemande Selo France sans doute parmi les meilleures.

Nos 4 équipes de techniciens qualifiés assurent la pose de vos menuiseries, vérandas et fermetures.

Toute la gamme des produits de notre entreprise de menuiserie est représentée dans notre agence de Saint-Amand-Longpré (Selo, Gypass, Horizal, Ehret, Prefal, Bel'M, Renson, Lakal).

Pour vos projets de remplacement de menuiseries, faites appel à un menuisier formé et qualifié dans le domaine de l'efficacité énergétique. Ce label RGE QUALIBAT conditionne l'obtention de certaines aides : Eco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt développement durable, Certificats d'Economie d'Energie, aides de l'Anah.

Nos commerciaux sont à votre écoute pour tous vos projets. Située à Saint-Amand-Longpré, près de Château-Renault, Tours et Amboise, notre équipe de menuisiers peut se déplacer dans les départements d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de la Sarthe.

Le savoir-faire de RIM:

  • Véranda
  •  Fenêtre et Porte
  •  Pergola et Store
  •  Volet et Persienne
  •  Portail, Clôture et Brise vue
  •  Porte garage
  •  Motorisation
