Accéder au grandiose, créer un héritage.



Les réalisations architecturales grandioses ont toutes quelque chose de singulier. Quand on les contemple, on comprend que la vision d’origine a été réalisée sans aucun compromis. Une architecture sublime résulte toujours d’idées inédites combinées aux matériaux et technologies les plus récents, sans pour autant renier le concept visionnaire initial. Mais il va de soi que plus l’architecte repousse les limites du possible, plus le projet a besoin de partenaires spécialisés pour être mené à bien.



Depuis plus de 25 ans, nos produits ont permis de créer de superbes lieux au confort avéré, qui sont restés aussi impressionnants qu’au jour de leur inauguration. Partout en Europe, les architectes peuvent laisser libre cours à leur créativité tandis que la société profite pleinement des espaces créés avec nos façades ROCKPANEL.

Notre procédé de fabrication unique et novateur transforme la roche en un matériau de bardage robuste et facile à travailler, dont les atouts sont uniques.



Libérer la puissance naturelle de la pierre pour enrichir l’environnement de vie moderne.



Dans le segment Rockpanel Basic, vous trouverez les produits adaptés pour rénover votre bâtiment à votre guise. Les sous-faces de toit et la façade offrent une vision harmonieuse et rafraîchissante que vous pouvez encore marquer de votre signature en utilisant des détails spécifiques.



Dans le segment Façades Design de ROCKPANEL, vous trouverez des produits qui permettent toutes les combinaisons imaginables de formes et de couleurs pour votre projet. Grâce à une palette de couleurs étendue et des planches faciles à plier, vous pouvez conférer à chaque bâtiment un caractère expressif et une identité individuelle et unique.



Grâce à la gamme Premium de ROCKPANEL, vous pouvez créer d'imposantes façades, caractérisées par leur caractère unique et typique. Si vous ne voulez pas faire de compromis sur la conception et les détails de votre projet, les façades Premium de ROCKPANEL constituent le choix idéal pour vous. Choisissez les solutions de façade qui vous conviennent – sans aucune restriction.



Jouez avec les designs de façade classiques – utilisez les lignes comme des éléments continus ou pour apporter une touche de style à l'ensemble. Votre projet est avant tout une affaire de lignes, de symétrie parfaite ou d'abstraction – vous savez que vous pouvez mettre en valeur les qualités des bâtiments en accentuant la linéarité. Rockpanel Lines vous permet de concrétiser votre vision et constitue une parfaite alternative, à la fois durable et nécessitant peu d'entretien, aux panneaux rainurés-languetés en bois.



Découvrez les produits ROCKPANEL :