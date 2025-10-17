ConnexionS'abonner
Fermer
ROCKPANEL - Batiweb

ROCKPANEL

111, Rue du Chateau des rentiers
75013 Paris
France
Site web de la marque

Accéder au grandiose, créer un héritage.

Les réalisations architecturales grandioses ont toutes quelque chose de singulier. Quand on les contemple, on comprend que la vision d’origine a été réalisée sans aucun compromis. Une architecture sublime résulte toujours d’idées inédites combinées aux matériaux et technologies les plus récents, sans pour autant renier le concept visionnaire initial. Mais il va de soi que plus l’architecte repousse les limites du possible, plus le projet a besoin de partenaires spécialisés pour être mené à bien.

Depuis plus de 25 ans, nos produits ont permis de créer de superbes lieux au confort avéré, qui sont restés aussi impressionnants qu’au jour de leur inauguration. Partout en Europe, les architectes peuvent laisser libre cours à leur créativité tandis que la société profite pleinement des espaces créés avec nos façades ROCKPANEL.
Notre procédé de fabrication unique et novateur transforme la roche en un matériau de bardage robuste et facile à travailler, dont les atouts sont uniques.

Libérer la puissance naturelle de la pierre pour enrichir l’environnement de vie moderne.

Dans le segment Rockpanel Basic, vous trouverez les produits adaptés pour rénover votre bâtiment à votre guise. Les sous-faces de toit et la façade offrent une vision harmonieuse et rafraîchissante que vous pouvez encore marquer de votre signature en utilisant des détails spécifiques.

Dans le segment Façades Design de ROCKPANEL, vous trouverez des produits qui permettent toutes les combinaisons imaginables de formes et de couleurs pour votre projet. Grâce à une palette de couleurs étendue et des planches faciles à plier, vous pouvez conférer à chaque bâtiment un caractère expressif et une identité individuelle et unique.

Grâce à la gamme Premium de ROCKPANEL, vous pouvez créer d'imposantes façades, caractérisées par leur caractère unique et typique. Si vous ne voulez pas faire de compromis sur la conception et les détails de votre projet, les façades Premium de ROCKPANEL constituent le choix idéal pour vous. Choisissez les solutions de façade qui vous conviennent – sans aucune restriction.

Jouez avec les designs de façade classiques – utilisez les lignes comme des éléments continus ou pour apporter une touche de style à l'ensemble. Votre projet est avant tout une affaire de lignes, de symétrie parfaite ou d'abstraction – vous savez que vous pouvez mettre en valeur les qualités des bâtiments en accentuant la linéarité. Rockpanel Lines vous permet de concrétiser votre vision et constitue une parfaite alternative, à la fois durable et nécessitant peu d'entretien, aux panneaux rainurés-languetés en bois.

Découvrez les produits ROCKPANEL :

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.