ConnexionS'abonner
Fermer

SANILIFE

8 RUE D ABOUKIR
75002 PARIS 2
France
Site web de la marque

Produits de la marque

Sanimatic WC

Simple, intelligent et confortable, ce système sanitaire à hauteur variable est une solution parfaitement adaptée aux exigences d’accessibilité. Ainsi, petits et grands, personnes à mobilité réduite ou...

En savoir plus Documentation

Sanimatic Lavabo

Très facile d’utilisation, ce panneau mobile équipé d’un lavabo, s’adapte aux besoins des petits, des grands, et des personnes à mobilité réduite. A l’aide d’une simple télécommande, le miroir et le lavabo...

En savoir plus Documentation

Traymatic

Une douche accessible sans marche, n’importe où, sans gros travaux. Ce receveur extra-plat, équipé d’une pompe de relevage, est une solution astucieuse pour adapter une douche aux contraintes d’accessibilité....

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.