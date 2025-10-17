SANILIFE
75002 PARIS 2
France
Sanimatic WC
Simple, intelligent et confortable, ce système sanitaire à hauteur variable est une solution parfaitement adaptée aux exigences d’accessibilité. Ainsi, petits et grands, personnes à mobilité réduite ou...
Sanimatic Lavabo
Très facile d’utilisation, ce panneau mobile équipé d’un lavabo, s’adapte aux besoins des petits, des grands, et des personnes à mobilité réduite. A l’aide d’une simple télécommande, le miroir et le lavabo...
Traymatic
Une douche accessible sans marche, n’importe où, sans gros travaux. Ce receveur extra-plat, équipé d’une pompe de relevage, est une solution astucieuse pour adapter une douche aux contraintes d’accessibilité....