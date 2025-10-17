ConnexionS'abonner
39, rue de l'église
67220 Thanvillé
France
Leader du marché de la protection contre le soleil et les intempéries, Schenker Stores a été fondé en 1881 à Schönenwerd, dans le canton de Soleure, en Suisse par Emil Schenker.

L’entreprise d’Emil Schenker est devenue à partir de 1938 l’Emil Schenker & Co. AG; en 1984, elle a reçu son nom actuel, Schenker Storen AG. L’entreprise est restée novatrice, comme l’a été son fondateur, au cours de toutes les années de son existence.

C’est à partir de 1988 que l’entreprise s’installe en France, à Thanvillé dans le Bas-Rhin (67) pour y concevoir toute ses gammes de stores. La conception et la fabrication des brise-soleil orientables sont assurées par Schenker Storen AG en Suisse.

En 2011, Schenker Storen a racheté le leader du marché de volets battants et coulissants en aluminium, EHRET GmbH de Mahlberg en Allemagne. Schenker Storen consolide ainsi sa position de numéro un sur le marché Suisse et figure parmi les leaders du marché européen de la protection contre le soleil et les intempéries.

