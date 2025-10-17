Pour obtenir une information de la part de la marque « SCHLEGELGIESSE GROUP France », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Schlegel International est la division internationale de Tyman plc, entreprise cotée à la Bourse de Londres qui fournit des produits technologiquement novateurs et de qualité élevée pour portes et fenêtres.

La Division opère en Europe, Afrique, Asie, Australie et Amérique Latine. Le siège central est à Bologne en Italie et possède des unités de production en Italie, au Royaume Uni, Allemagne, Chine, Brésil et Australie, et également des filiales et succursales en Argentine, France, Grèce, Inde, Espagne, Turquie et Émirats Arabes Unis.

Les produits Schlegel International sont commercialisés dans le monde entier à travers la marque Schlegel pour les joints dans les applications an aluminium, PVC et bois, et à travers la marque Giesse pour les accessoires pour portes et fenêtres en aluminium, pour l’utilisation résidentielle et tertiaire.

Giesse crée des accessoires innovants pour vos fenêtres en aluminium. Qualité, Innovation et Design sont les atouts de notre entreprise et nous permettent depuis toujours de certifier la conception, la réalisation et la distribution de nos produits dans le monde entier.

Le savoir-faire de Schlegelgiesse :