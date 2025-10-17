ConnexionS'abonner
SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris la Défense Cedex
France
Gant 317

Recommandés pour la Construction, le Gros œuvre, les Travaux publics.- Idéal pour les travaux de nuit grâce au marquage fluorescent au dos de la main- Sécurité renforcée en cas de faible éclairage par...

En savoir plus Documentation

Gants 340

Recommandé pour la Construction mécanique, le Bâtiment, les Travaux Publics, le transport - Dextérité maximale grâce au tricot en fil antidérapant adhérant parfaitement à la main- Grande liberté de mouvement...

En savoir plus Documentation

Gants 377

Recommandé pour la construction, les travaux de peinture, la pétrochimie, l’assemblage de composants-Préhension optimale en environnements aussi bien secs, humides que graisseux-Protection intégrale grâce...

En savoir plus Documentation

Gants 380

Recommandé pour l’automobile, la maintenance, les travaux d’assemblage de finition et de montage-Procédé unique de tricotage pour une meilleure adhérence-Nouvelle génération de mousse microporeuse offrant...

En savoir plus Documentation

Gants S-TEX

Recommandé pour la mécanique, l’industrie du verre, la métallurgie, la miroiterie- Exceptionnelle protection contre le risque coupure grâce au tricot Kevlar® armé acier inoxydable- Préhension sécurisée...

En savoir plus Documentation

Gant 376

Nitrile Foam Grip est un gant polyvalent sans compromis en matière de mobilité et de dextérité. Conçu principalement pour les secteurs de l’automobile et de la maintenance, il convient aussi parfaitement...

En savoir plus Documentation

Gant 250 Aegis KVS4

Le 250 Aegis KVS4 est un gant résistant aux coupures sans aucun compromis quant au confort et à la durabilité. Conçu principalement pour les secteurs automobile et public, il convient aussi parfaitement...

En savoir plus Documentation

Gant 340 Optigrip

Le tricot fi n en fi bres nylon antidérapantes du 340 OptiGrip adhère parfaitement à la main pour lui conserver toute sa dextérité, même lors du maniement de charges lourdes. Respirant et souple, le 340...

En savoir plus Documentation

Gant 451

Tricot acrylique/coton/polyester - Enduction latex naturel Points forts • Gant confortable et flexible, résistant à l'abrasion, très agréable à porter par temps froid • Protège la main en milieux humides...

En savoir plus Documentation

