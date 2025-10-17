SHOWA BEST GLOVE
Gant 317
Recommandés pour la Construction, le Gros œuvre, les Travaux publics.- Idéal pour les travaux de nuit grâce au marquage fluorescent au dos de la main- Sécurité renforcée en cas de faible éclairage par...
Gants 340
Recommandé pour la Construction mécanique, le Bâtiment, les Travaux Publics, le transport - Dextérité maximale grâce au tricot en fil antidérapant adhérant parfaitement à la main- Grande liberté de mouvement...
Gants 377
Recommandé pour la construction, les travaux de peinture, la pétrochimie, l’assemblage de composants-Préhension optimale en environnements aussi bien secs, humides que graisseux-Protection intégrale grâce...
Gants 380
Recommandé pour l’automobile, la maintenance, les travaux d’assemblage de finition et de montage-Procédé unique de tricotage pour une meilleure adhérence-Nouvelle génération de mousse microporeuse offrant...
Gants S-TEX
Recommandé pour la mécanique, l’industrie du verre, la métallurgie, la miroiterie- Exceptionnelle protection contre le risque coupure grâce au tricot Kevlar® armé acier inoxydable- Préhension sécurisée...
Gant SHOWA 451 Thermo
Ce gant est destiné aux professionnels du BTP qui travaillent par temps froid. Ses avantages :- Les mains au chaud : le tricot contient de l’acrylique- Protection contre l’abrasion et les micro-coupures...
Gant 376
Nitrile Foam Grip est un gant polyvalent sans compromis en matière de mobilité et de dextérité. Conçu principalement pour les secteurs de l’automobile et de la maintenance, il convient aussi parfaitement...
Gant 250 Aegis KVS4
Le 250 Aegis KVS4 est un gant résistant aux coupures sans aucun compromis quant au confort et à la durabilité. Conçu principalement pour les secteurs automobile et public, il convient aussi parfaitement...
Gant 340 Optigrip
Le tricot fi n en fi bres nylon antidérapantes du 340 OptiGrip adhère parfaitement à la main pour lui conserver toute sa dextérité, même lors du maniement de charges lourdes. Respirant et souple, le 340...
Gant 451
Tricot acrylique/coton/polyester - Enduction latex naturel Points forts • Gant confortable et flexible, résistant à l'abrasion, très agréable à porter par temps froid • Protège la main en milieux humides...
