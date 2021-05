Silvadec : 1er fabricant européen de bois composite

Chez Silvadec, nous concevons et nous fabriquons, dans une dynamique d’économie circulaire, des matériaux composites innovants et pratiques, ouvrant le champ des possibles en matière d’aménagement extérieur.

Les matériaux nés d’une association de bois et de polymère voient le jour dès le début du XXe siècle aux États-Unis.

Les nombreux atouts de ce mélange sont sans appel : résistance naturelle à l’humidité, couleurs durables, faible entretien, absence d’échardes, imputrescibilité, etc.

Si le bois composite se développe rapidement outre-Atlantique à partir des années 1990, en France ce matériau innovant est totalement inédit.

C’est dans ce contexte que nous décidons de nous emparer de la question et de nous rapprocher d’une entreprise nord-américaine, référente en la matière.

Nos équipes développent depuis notre laboratoire breton une formulation unique de bois composite, majoritairement à base de farine de bois : en 2001, le composite Silvadec® était né !

Notre maîtrise des processus de fabrication et notre sens de l’innovation nous ont permis de trouver notre place, de la conserver, et de devenir leader dans la fabrication de lames en bois composite en France et en Europe.

En Bretagne, on n’a pas de bois exotique, mais on a des idées

La recette de notre succès ? Une formulation unique, composée de 2/3 de farine de bois associée à 1/3 de polyéthylène : une lame de terrasse composée majoritairement de bois !

Notre composite® Silvadec se distingue grâce à sa grande durabilité (le matériau est imputrescible), son aspect chaleureux (les lames ne grisent pas et résistent aux UV), sa facilité de mise en œuvre, son confort d’utilisation au quotidien, son recyclage infini.

Le savoir-faire de Silvadec :