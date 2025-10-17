Créée en 1884 dans le but d’exploiter la roche d’asphalte pour en obtenir du bitume, SMAC (Société Civile des Mines d’Asphalte du Centre) s’inscrit depuis son origine dans une forte culture d'entreprenariat et d’innovation.



SMAC, une entreprise en perpétuelle évolution

3 ans après sa création, SMAC, qui est alors spécialisée dans la production et la fabrication de produits asphaltiques destinés aux revêtements de voirie, décide de maîtriser les débouchés de ses productions en devenant elle-même une entreprise de travaux. Cette étape marquera le début de son essor.



Les activités de SMAC

Au fil des années, SMAC s’est diversifiée et a acquis de nouvelles compétences pour devenir un opérateur global de l’enveloppe du bâtiment. Précurseur dans ses activités, SMAC est à l’initiative de nombreux procédés et produits brevetés.



Aujourd’hui, SMAC est une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) qui compte près de 60 établissements en France et trois filiales à l’international (Maroc, Chili et Pérou), tous spécialisés en travaux d’étanchéité, de bardage et de couverture. Pour répondre aux enjeux environnementaux, SMAC a développé ses propres procédés destinés à optimiser la performance énergétique des bâtiments. Ces solutions permettent de réduire la consommation d’énergie mais également d’en produire (toitures photovoltaïques, isolation thermique par l’extérieure – ITE, étanchéité à l’air, végétalisation des toitures ou encore toitures réfléchissantes).



L’expertise et le savoir-faire de SMAC

Reconnue pour son savoir-faire et son expertise, en particulier sur les projets de façades complexes et sur les procédés d’étanchéité à haute technicité, SMAC met toute son expérience d’assemblier de l’enveloppe du bâtiment au service de ses clients pour donner vie à tous leurs projets.



Pour compléter son offre, SMAC a crée une filière entièrement dédiée à l’entretien et aux interventions de maintenance : SMAC Assistance Service. Basé sur la proximité, réactivité et le service, les équipes SMAC Assistance Service accompagnent leurs clients pour pérenniser leurs ouvrages et interviennent en urgence lorsque cela est nécessaire.