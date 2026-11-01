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SmartKeyword est une agence spécialisée dans le référencement naturel (SEO) et l'optimisation de la visibilité des entreprises sur les moteurs de recherche et les intelligences artificielles.

Fondée en 2016, l'entreprise associe l'expertise de consultants SEO et GEO à une plateforme technologique propriétaire pour accompagner les marques dans le développement de leur présence en ligne.

Ses prestations couvrent l'audit SEO, l'optimisation technique des sites web, la recherche de mots-clés, la création de contenus, le netlinking et l'amélioration du maillage interne. SmartKeyword propose également des outils d'analyse permettant de suivre le trafic organique, le positionnement des pages, les conversions et la visibilité des marques dans les réponses générées par les IA.

Grâce à cette approche mêlant conseil, analyse de données et technologie, SmartKeyword accompagne les entreprises dans l'amélioration durable de leurs performances digitales et de leur acquisition de trafic.