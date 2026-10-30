Plan de financement pour une rénovation et simulation éco-PTZ : tout savoir

Budgétiser son projet de rénovation énergétique

Avant de s'interroger sur le financement d'une rénovation énergétique, avec des aides et/ou en faisant une simulation éco-PTZ, il convient de respecter plusieurs étapes pour établir un budget.

La première est de faire un bilan énergétique du logement. Cela permet de :

lister les ponts thermiques ;

prioriser les travaux (faire l'isolation, changer le mode de chauffage ou encore remplacer les fenêtres) ;

servir de référence après les travaux et démontrer que ceux-ci ont permis de changer de classe énergétique sur le DPE. Le diagnostic DPE est souvent demandé pour bénéficier des aides.

La seconde étape consiste à trouver des professionnels certifiés RGE pour établir des devis et estimer le montant des travaux. Il est conseillé de prévoir une marge de sécurité.

Comment financer la rénovation énergétique de son logement ?

Il existe différentes sortes de solutions financières destinées à la rénovation énergétique. On peut distinguer d'une part les aides publiques et privées et, d'autre part, les prêts bancaires, notamment à taux zéro.

→ Les aides

Le dispositif le plus connu est certainement MaPrimeRénov'. C'est une aide de l'État, gérée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et destinée aux résidences principales. Il y a deux parcours :

rénovation d'ampleur , consacrée aux travaux d'isolation thermique (des murs, des planchers bas, de la toiture et des menuiseries extérieures), de la ventilation, ainsi que de la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.

, consacrée aux travaux d'isolation thermique (des murs, des planchers bas, de la toiture et des menuiseries extérieures), de la ventilation, ainsi que de la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. parcours par geste, comme les travaux relatifs au mode de chauffage (l'installation d'une pompe à chaleur, par exemple), à l'eau sanitaire ou la réalisation d'un audit énergétique.

Il existe aussi des primes dites « Coup de pouce » versées par les fournisseurs d'énergie (gaz ou électricité).

Par ailleurs, les collectivités territoriales et certains organismes proposent également des dispositifs, des éco-chèques ou des subventions, par exemple.

→ L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit d'un prêt sans intérêt et sans condition de ressources, destiné à financer les travaux de rénovation énergétique. L'éco-PTZ permet de rembourser le capital emprunté. Les intérêts sont pris en charge par l'État. C'est un prêt réglementé :

pour lequel l'emprunteur doit être un propriétaire ou un syndicat de copropriétaires ;

pour un logement achevé depuis plus de 2 ans et servant de résidence principale ;

pour une rénovation ponctuelle, globale (50 000 € maximum) ou pour un assainissement (10 000 € maximum).

L'éco-PTZ peut être cumulé avec MaPrimeRénov'.

Ce prêt est proposé par les organismes qui ont signé une convention avec l'État. Il s'agit généralement d'une banque partenaire.

Il existe d'autres prêts pour financer la rénovation énergétique, par exemple, le prêt sur le livret développement durable ou le prêt avance rénovation.

Demander un accompagnement pour faire son plan de financement

Avant d'engager les démarches, et pour mieux y faire face, il est possible de réaliser une simulation financière et de bénéficier d'un accompagnement afin de :

trouver des professionnels certifiés pour les travaux ;

évaluer les possibilités de financement ;

identifier les aides et solliciter des solutions financières adaptées au projet de rénovation énergétique ;

estimez les capacités d'emprunt et vérifiez l'éligibilité à l'éco-prêt à taux zéro.

En résumé, pour faire un plan de financement pour une rénovation énergétique, il faut commencer par budgétiser son projet en faisant un bilan et en établissant des devis auprès de professionnels certifiés. Ensuite, des aides et des prêts ciblés pourront être sollicités pour financer les travaux. Avec une simulation en ligne, il est possible de se faire une idée de l'éligibilité à l'éco-PTZ et d'en estimer les mensualités.